EAT HAPPY x Nuri: California-Rolls für die Fastenzeit

Die handgemachten Sardinen aus der Dose haben bereits öfter bzw. in einem preisgekrönten Kochbuch gezeigt, dass sie sich hervorragend für Speisen eignen. Zum Start in die Fastenzeit verbindet sich Nuri nun mit EAT HAPPY in einer köstlichen California-Kreation. Österreichs führender Anbieter frischer, handgemachter asiatischer Spezialitäten im Supermarkt, und die portugiesische Sardinen-Manufaktur Nuri machen gemeinsame Genusssache.

Vom 31. Jänner bis 28. Februar sind die hochwertigen, von Hand gemachten California Nuri österreichweit in allen EAT HAPPY Shop-in Shops bei Billa, Sutterlüty, Spar, Maximarkt & Eurogast Grissemann erhältlich.

Fasten leicht und handgemacht

Man nehme die frischen, handgerollten Köstlichkeiten von EAT HAPPY, kombiniere sie mit den handgemachten Sardinen von Nuri et voilà: einer genussvollen Fasten(mahl)zeit steht nichts mehr im Wege.

EAT HAPPY x NURI

Seit 2015 versorgt EAT HAPPY Österreichs Supermärkte täglich mit verschiedensten frischen handgemachten Asia-Snacks, Poke Bowls und Sushi-Kreationen. In den mittlerweile über 1.100 Standorten ist dabei vor allem eines wichtig: die Sicherstellung von absoluter Frische, Nachhaltigkeit und höchster Qualität.

In Kooperation mit feinsten, von Hand erlesenen Nuri-Sardinen ist nun eine exklusive California- Kreation entstanden. Der hochwertige Fisch aus Portugal sorgt dabei nicht nur für einen einzigartigen Geschmack, sondern gilt auch als hochwertige Quelle an Omega-3-Fettsäuren.

Einen Monat lang 55x in ganz Österreich

Die Special California-Sorte aus dem EAT HAPPY Sortiment ist von Ende Jänner vorerst für einen Monat lag österreichweit an insgesamt 55 Standorten erhältlich. Wer sich vor dem Kauf vom Geschmack überzeugen möchte, kann direkt vor Ort verkosten.