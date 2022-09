Heißes für kühle Tage & Kreatives für X-Mas

Trend-Shopping beim Edelstoff-Herbst- + Weihnachtsmarkt

Bewusst Schönes und Innovatives shoppen – und damit kleine, faire und nachhaltige Produzent:innen aus Österreich sowie den Nachbarländern unterstützen: bei ‚Edelstoff – Markt für junges Design‘. Die Trends der Saison gibt’s beim Herbstmarkt am 1. + 2. Oktober. Und die besten Geschenke der Stadt beim Weihnachtsmarkt am 3. + 4. Dezember (jeweils in der Wiener MARX HALLE).

Marktatmosphäre schnuppern

150 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren die Must-haves der Herbst/Winter-Saison, darunter 50 neue Labels. Sie bieten Fashion, Kosmetik, Accessoires, Schmuck, Delikatessen, Kids- und Produkt-Design sowie Kunst. Besucherinnen und Besucher erfahren die Geschichten hinter den liebevoll in Klein(st)serien hergestellten Produkten. Und lassen ihre Shoppingrunde mit Freundinnen und Freunden im Food-Corner ausklingen: bei einem guten Glaserl inklusive Streetfood-Snack. Der Genuss des Edelstoff-Feelings – ein Pflichtprogramm.

Sabine Hofstätter und Simone Aichholzer haben ‚Edelstoff – Markt für junges Design‘ im Frühling 2012 gegründet. Und damit ein Sprungbrett für junge Labels aus dem In- und Auslandgeschaffen. Hofstätter: „Wir bieten jungen Designerinnen und Designern eine Plattform. Damit sie im Wettbewerb mit Konzernen und Internetriesen sichtbar und präsent bleiben.“ Alle Besucherinnen und Besucher unterstützen mit ihrem Eintritt und Einkauf direkt kleine feine Brands. „Ein Besuch beim Edelstoff-Herbstmarkt ist eine Auszeit in der stressigen Saison: Hier kann jeder nach Herzenslaune entspannen, genießen, flanieren und gustieren.“

Kreativreise durch Österreich & die Nachbarländer

Fashionistas statten sich mit coolen Kopfbedeckungen von Feine Hüte Berlin aus. Feinzwirn-Hemden von GERALD PAHR. Gefütterten Leinenmänteln und Musselin-Lounge-Wear von LENSLOW. Wickel-kleidern und -Röcken von Magdalena Leitner. Sneakers aus Apfel- und Maisleder sowie recycelten PET-Flaschen (aus Fischernetzen) von Re5el. Zero-Waste-Dessous von BLUNIO. Taschen & Rucksäcken aus veganem Leder auf Basis von Ananasblättern, Kork etc. von MyMy Concept. Sowie Kosmetik aus regionaler Bio-Schafmilch von Ovis.

Einrichtungs-Fans fliegen auf handgemachte Keramik von ANNA. Lampen & Skulpturen aus Recycling-Holz von EARTH WIND DESIRE. Abstrakte Acrylbilder von Johannahirss_art. Sowie Vintage-Lichtobjekte & -Stühle von Serecom.

Accessoires-Fans zieht es zu Baumwolltaschen & Geschirr-tüchern von eli.design. Kuratierten Öko-Stoffen & Schnittmustern von Stofflibelle. Sowie Hochzeitseinladungen & Grußkarten von two blue brushes.

Genießerinnen und Genießer laben sich an Rosenblütengelees & -Saucen von BLÜTENZUCKER. Köstlichkeiten aus Oliven von der eigenen Plantage von Fundo Verde. Selbstangebauten Zitrusfrüchten von Mandarinet – frisch und als Marmelade. Sowie feinsten Honiglikör von Honicus. Und Trendscouts wackeln auf Balance Boards aus heimischen Hölzern von Woaz Board.

Soulfood für Shopper:innen

Weil Shopping hungrig macht, verwöhnen in der Kulinarik-Ecke des Edelstoff-Herbstmarkts Urban Cooks mit Streetfood: Burritos, Arepas, Couscous-Bowls, hausgemachter, im Käselaib geschwenkter Pasta, vietnamesischem Curry mit Jasmin-Reis, gefüllten frittierten Teigbällchen, Pulled-Pork-Burger, Veggie-Burger, Frozen Joghurt, warmen Waffeln, Brownies, Torta 3 leches und Kaffee.

Freude (ver)schenken

Alle Edelstoff-Besucherinnen und Besucher betreten eine Welt voller Inspiration. Der Weihnachtsmarkt am 3. + 4. Dezember ist außerdem eine Zeitersparnis: Smarte Shopperinnen und Shopper haben mit EINER Shoppingtour ALLE Geschenke beisammen. Sich und anderen Freude schenken ist laut Aichholzer Programm: „BeimEdelstoff-Weihnachtsmarkt gibt’s die besten Geschenke der Stadt: kreative wie handverlesene Unikate sowie Innovationen von Designerinnen und Designern, die noch Geheimtipps sind.“ Besonders zu Weihnachten seien Geschenke mit Sinn gefragt: „Unser Motto lautet: Lieber kuratierte Geschenke von Produzentinnen und Produzenten kaufen, die vor Ort erzählen, wie, wo und warum das Produkt entstanden ist, als anonyme Massenware von Online-Riesen. Ein No-Go in herausfordernden Zeiten.“