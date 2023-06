Eigene „Hände weg“ bei privaten PV-Anlagen

Vier Photovoltaikanlagen sind in den vergangenen Wochen in Österreich abgebrannt. Die ElektroInnung Wien rät davon ab, an PV-Anlagen, insbesondere auch an Balkonmodulen, selbst zu basteln.

Der Do-it-yourself-Mentalität sind Grenzen gesetzt – vor allem wenn es um die Installation von elektrischen Anlagen geht. Das zeigen leider auch die aktuellen Vorfälle in Österreich, wo in den letzten Wochen vier selbst installierte Photovoltaikanlagen abgebrannt sind. „Photovoltaikanlagen sind in Wien gefragter denn je. Unsere Empfehlungen sind ganz klar: Wir raten dringend davon ab, Photovoltaikanlagen, aber auch Balkonmodule oder sogenannte Plug & Play-Solaranlagen, die Konsumenten als Komplettset erwerben können, selbst zu installieren. Auch wenn es einfach klingt, können solche Anlagen ein erhebliches Gefahrenpotenzial bergen. Nicht fachgerecht installierte Photovoltaikanlagen stellen durch Elektrisierung ein hohes Risiko für Stromunfälle dar und können sehr schnell elektrisch gezündete Brände verursachen“, betont Landesinnungsmeister Christian Bräuer. Gemeindebauten als Vorbild Die Entscheidung von Wiener Wohnen, dass Mietern von Gemeindewohnungen nur dann ein Mini-Solarkraftwerk am Balkon errichten dürfen, wenn sie einen Elektrobefund vorlegen und die Anlage von Experten installiert wird, ist laut Bräuer ein wichtiger Schritt in Richtung, um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten und elektrisch gezündete Brände zu verhindern. „Wir begrüßen die klare Regelung von Wiener Wohnen, da sie Sicherheit für alle Mietern garantiert. Mit der Vorlage des Elektrobefunds ist auch sichergestellt, dass die Elektroinstallationen den gesetzlichen sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Das schützt vor Unfällen und Bränden. Der Sicherheitsaspekt in Gemeindebauten sollte ein Vorbild für alle Haushalte in ganz Österreich sein“, so Bräuer. Die Landesinnung Wien der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker vertritt die Interessen der Elektro-, Kommunikations-, Alarmanlagen-, Blitzschutztechniker sowie der Beleuchtungs- und Beschallungstechniker. Mehr Infos unter ElektroInnung Wien