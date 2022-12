Ein Christbaumschmuck zum Anbeißen

Da hatten die Ziegen diesmal aber wenig zu meckern: Denn ein tierisch-gut aufgeputzter Christbaum überraschte die Bewohner des Streichelzoos im Tiergarten Schönbrunn.

Karotten-Lametta

(C) Daniel Zupanc

Der Christbaum war geschmückt mit Lametta aus Karotten und g’schmackigen Apfelringen. Die Zwergziegen kletterten sogleich auf die Steine, um an die Apfelringe zu gelangen. Die Ouessantschafen, eine der kleinsten Schafrassen der Welt, kümmerten sich um das Karotten-Lametta. Die Tannenzweige wurden ebenfalls fleißig angeknabbert, der Baum diente dabei vorrangig als Beschäftigung. „Karotten und Äpfel mögen unsere Tiere besonders gerne. Sie bekommen sie aber nur zu speziellen Anlässen und sind daher eine besonders willkommene Abwechslung“, berichtet Tierpflegerin Andrea Richter.

(C) Daniel Zupanc: Ein Ouessantschaf kostet den Christbaumschmuck.

Der rund 1.500 Quadratmeter große Streichelzoo wurde Anfang Juni 2022 neu eröffnet. „In unserem Streichelzoo können Kinder mit Tieren in direkten Kontakt kommen, was gerade in Städten sonst oft kaum möglich ist. Die Tiere haben in der Anlage aber auch großzügige Rückzugsbereiche und können somit selbst entscheiden, ob ihnen gerade nach Interaktion mit den Besucherinnen und Besuchern ist“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.