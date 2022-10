Ein herzlicher Gruß aus Japan in Ottakring

Die Zusammenarbeit Otta­krings mit Japan dauert seit 13 Jahren an. Sichtbarstes Zeichen ist das ­Hiroshima-Mahnmal am Richard-Wagner-Platz. Jetzt gab es eine Fortsetzung in Form eines ­Themenabends im Festsaal der Bezirksvorstehung.

Dabei begrüßte Ex-Botschafter Peter Moser nicht nur die Vorsitzende der Gesellschaft Noriko Brandl, sondern betonte auch: „Unser Denkmal gegen Atombomben ist einmalig – und hier in Ottakring ist es perfekt aufgehoben, da es von vielen Bürgern gesehen wird.“

Interessante Vorträge über das vielerorts unbekannte Japan gab es ebenso. Die wirtschaftlichen Beziehungen sind bemerkenswert – viele Firmen exportieren in den Inselstaat Eisenbahn- und Spritzguss-Maschinen, Holz und Pressspanplatten.

Als sehr aktive Firmen wurden ­Palfinger und Red Bull genannt.