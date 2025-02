Kuss vor dem „Kuss“: So ein romantischer Valentinstag!

Am 14. Februar lädt das Belvedere Verliebte ein, sich vor Gustav Klimts berühmtem Gemälde „Der Kuss“ professionell fotografieren zu lassen. „COME FOR A KISS“ ist ein unvergessliches Erlebnis für Kunst- und Romantikfans.

Der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, die Liebe zu feiern – und was könnte romantischer sein als ein Kuss vor einem der berühmtesten Liebesbilder der Kunstgeschichte? Unter dem Motto „COME FOR A KISS“ öffnet das Obere Belvedere am 14. Februar von 19 bis 23 Uhr seine Türen für Paare, die sich vor Gustav Klimts Meisterwerk verewigen lassen möchten. Eine außergewöhnliche Möglichkeit, den Valentinstag zu feiern und eine ganz besondere Erinnerung mit nach Hause zu nehmen.

Ein Kunstwerk der Liebe als Kulisse

Mit seinem ikonischen Gemälde „Der Kuss“ (1908/09) schuf Gustav Klimt eine universelle Darstellung der Liebe. Das Bild zeigt ein innig umschlungenes Paar in leuchtenden Goldtönen, umgeben von einer blühenden Wiese – ein Symbol für Zärtlichkeit, Leidenschaft und Hingabe. Heute zählt es zu den bekanntesten Kunstwerken weltweit und ist das Herzstück der Sammlung des Belvedere. Zum dritten Mal in Folge öffnet das Museum an diesem besonderen Abend außerhalb der regulären Öffnungszeiten den Klimt-Trakt, um Verliebten ein einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen. Professionelle Fotografen von Ivory Rose Photography halten die Küsse der Besucher in kunstvollen Bildern fest – eine Erinnerung, die bleibt.

Ein romantischer Abend im Belvedere

Neben der exklusiven Fotosession erhalten die Gäste ihr Bild in Druckqualität per E-Mail. Doch das ist nicht alles: Nach dem Foto können sie durch die Klimt-Sammlung flanieren und weitere Meisterwerke genießen. Im prachtvollen Marmorsaal des Oberen Belvedere lädt ein Glas Sekt dazu ein, auf die Liebe anzustoßen. „Dank des großen Erfolgs unserer Valentinstags-Aktion freuen wir uns, Sie auch 2025 zu einem Kuss vor dem ‘Kuss’ begrüßen zu dürfen“, so Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann. Wer an diesem romantischen Event teilnehmen möchte, sollte früh da sein. Die Fotogelegenheit folgt dem „first come, first served“-Prinzip. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

COME FOR A KISS

14. Februar, 19–23 Uhr

Oberes Belvedere

Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Keine Anmeldung erforderlich!

www.belvedere.at