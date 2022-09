Ein Leben für die Kultur

Name: Monica Tomaschek

Beruf: Galeristin, Autorin, Musikerin und Hausverwalterin.

Persönliches: In der Inneren Stadt aufgewachsen. Mit 18 Jahren eröffnete sie als Debütantin den ersten Opernball nach dem Krieg im Jahr 1956.

Alter: 84 Jahre

Was ich an meinem Bezirk mag: Die Innere Stadt und ihre Kultur sind etwas ganz Besonderes. Die Albertina etwa oder auch das Kunsthistorische Museum mag ich sehr.

Was mir wichtig ist: Es gibt keine Hitliste der Dinge, weil es so viele sind. Aber in Wien schätze ich es schon sehr, wenn ich Beethovens 9. Sinfonie lauschen kann, im Konzerthaus beispielsweise. Oder auch einem Liederabend, bei dem der Künstler sein Herzblut in die Arbeit gibt. Aber auch, dass es in Wien Hip-Hop und junge Kunst gibt und sich diese Elemente so wunderbar zusammenfügen, zeichnet diese Stadt aus. Ich finde es genauso super, wenn die Rolling Stones das Stadion rocken oder Philharmoniker beim Neujahrskonzert den Musikvereinssaal begeistern. Das sind alles Dinge, die gehören zu Wien.