Ein neuer Kulinarik-Hotspot entsteht in Meidling

Die Fertigstellungsarbeiten im Gleis//Garten – Wiens erster Foodhall – laufen auf Hochtouren. Anfang Juni wird mit der kulinarischen Eröffnung gerechnet.

Wo einst die Züge der Badner Bahn ihre Ruhe fanden, darf das Leben schon bald in vollen Zügen genossen werden. Neun Gastronomen, eine Brauerei und zwei Bars werden nun zukünftig in die alte ­Remise einziehen. „Es ist für Wien eine neue Art der Gastronomie – mit Gastronomen, die etwas bewegen wollen und gemeinsame Synergien nutzen werden“, so Martin Rohrbach, Geschäftsführer und Initiator des Gleis//Garten.

Guten Appetit

(C) Vienna Craft: Gemeinsam freuen sie sich auf die Eröffnung des Gleis//Garten: Klaus Piber, Martin Rohrbach, Thomas Stiegner und Anton Borkmann (v.l.).

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und dem trägt das zukünftige Angebot auch Rechnung. Hier soll nun bald jeder auf seinen Geschmack kommen. So stehen zum Beispiel auf der Speisekarte von Veggiezz „rein pflanzliche, kreative Gerichte“, verrät der Gastgeber ­Thomas ­Stiegner. Mit dem Trixie Kiddo’s BBQ kommt „Wiens erstes ­amerikanisches BBQ, wo nicht nur Fleisch, sondern auch Gemüse und Fisch gesmokt wird“, so Klaus Piber. Und darüber ­hinaus stehen mit Buffalino und Papa Duck zwei weitere kulina­rische Highlights fest. Große Freude wird den Gästen wohl auch die Schankbrauerei von ­Vienna Kraft bereiten. „Wir ­machen das Brauhandwerk auch live erlebbar“, so Anton Borkmann. Noch etwas Geduld braucht es. Die Eröffnung ist für den Frühsommer geplant.

Mehr Informationen: www.gleisgarten.com