Ein „Original“ für das Original

Da hat Ernst Hrabalek aber schön geschaut. Kein Wunder, schließlich durfte er sich selbst sehen – allerdings in einer ge- und etwas überzeichneten Form. Überreichte das ­WIENER BEZIRKSBLATT dem Geburtstagskind doch eine Karikatur aus der Feder des ­bekannten Künstlers Bernd Ertl. „Gut getroffen“, kommentierte der Jubilar, der selbst viele ­Favoritner seit Jahren beschenkt, das Präsent. 2016 übernahm Hrabalek das denkmalgeschützte Karussell im Böhmischen Prater und baute rundherum ein Paradies für Familien. „Ich möchte, dass auch die kommenden ­Generationen hier weiterhin das ­erleben können, was ich hier in meiner Kindheit erleben durfte.“

Sag es mit einem Song

Als Geschenke gab es aber nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch für das Ohr. Freund und Sänger Kurt Elsasser komponierte eigens für ihn das Lied „Dreh dich Ringelspiel“ und performte es auch live. Gefeiert wurde im einstigen Spenglerwirt, den Hrabalek mit Herzblut und Liebe ins „Hutschn Bräu“ verwandelt hatte. Einen Wunsch hätte er noch: „Einen guten Pächter, der mein Herzensprojekt in ­Zukunft führen wird.“