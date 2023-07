Ein Prost auf die Kultur bei den Heurigen in Niederösterreich

Eine überaus harmonische Genussmelange ergeben Wein- und Kultur, die mit der Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ viele Sommerhöhepunkte feiert. Zum Saison-Auftakt traf man sich in der Thermenregion Wienerwald.

Beim mehrfach ausgezeichneten Sooßer Heurigen Schwertführer47er wurden Weinkeller und Spezialitäten vom Heurigenbuffet zum Treffpunkt, Akkordeonist Otto Lechner und seine Band die Frühaufsteher begleiteten mit stimmigen Melodien. Damit startete das niederösterreichische Erfolgsformat, das ausgezeichnete Weine und unterhaltsame Programmpunkte aus Kunst und Kultur serviert, in seine vierte Saison. Dazu Michaela Zeiler (Niederösterreich Werbung): „Weinreisen bieten einen authentischen Blick in die Region und verbinden Genuss auf höchster Stufe. Diese nun mit Kultur bei den Winzerinnen und Winzern zu verknüpfen ist Leidenschaft pur und eine ideale Möglichkeit für einen ganz besonderen Kurzurlaub ins sommerliche Niederösterreich“.

Begeistert von der Dynamik, die mit der Veranstaltungsreihe entstand, freut sich Wienerwald Tourismus GF Michael Wollinger über den gelungenen Auftakt. „Wir danken den Winzern, Künstler:innen und Partnern sowie nicht zuletzt den Nächtigungsbetrieben, die für eine gute Zeit in Niederösterreich sorgen. Es ist wirklich schön, dass wir den Kick-off diesmal in der Thermenregion Wienerwald hosten durften – wir freuen uns über diese genussvolle Komponente im Kultursommer Wienerwald. Und wir können verraten: es empfiehlt sich auch bei einem der noch kommenden Termine bei unseren Winzer:innen dabei zu sein!“

Save the dates

Wer die Hommage an Leonard Cohen nicht versäumen möchte, ist mit Steve Gander & Friends am 10. August im Gumpoldskirchner Weingut Gebeshuber bestens beraten, wo im Anschluss auch noch Hörproben aus der umfangreichen Jazzplattensammlung des Winzers am Programm stehen werden. Alle Fans von Wienerlied-Interpretin Tini Kainrath kommen am 16. August im Weingut Herzog in der Bad Vöslauer Brunngasse auf ihre Rechnung und genießen dabei auch ein kreatives 3-Gang-Menü, während die Kabane 13 am 28. August im Schaflerhof in Traiskirchen Musikgenuss pur von Wiener Lied bis Wiener Chanson serviert.

Tipp: Verbunden mit den entspannten Angeboten unserer Nächtigungsbetriebe lässt sich ein erfrischender Kurzurlaub im Wienerwald und Niederösterreich damit genießen. Alle Tipps und Angebote auf:

https://www.wienerwald.info/kultur-bei-winzer-innen