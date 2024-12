Verlässliches Netzwerk der Hilfe: Auch zu den Feiertagen

Schwierige Lebenslagen machen keine Pause – auch nicht an den Feiertagen. In Wien steht das Angebot des Fonds Soziales Wien und die Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 rund um die Uhr bereit, um Unterstützung zu leisten. Zahlreiche Services sorgen dafür, dass Wiener:innen auch während der Feiertage nicht allein gelassen werden.

„Wer in Wien Unterstützung braucht, bekommt sie – auch an Feiertagen. Denn gesundheitliche Probleme oder schwierige Lebenssituationen können jeden Tag auftreten“, betont FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler. Das FSW-Kund:innenservice ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die Beratung oder Unterstützung suchen. Die Mitarbeiter:innen stehen täglich zwischen 8 und 20 Uhr telefonisch unter 01/24 5 24 oder per E-Mail an erstberatung@fsw.at zur Verfügung – auch über die Feiertage.

Gesundheitsberatung 1450: Immer erreichbar

Die telefonische Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 ist ein verlässlicher Begleiter bei gesundheitlichen Fragen. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen beraten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche – auch an Weihnachten und Silvester. Ob Erkältung, Übelkeit oder Schwindel: Die Expert:innen helfen, die richtige medizinische Versorgung zu finden. Über 1450 können zudem Impfangebote und die Geburtsinfo Wien in Anspruch genommen werden.

Geselligkeit und Betreuung in Tageszentren

Für Senior:innen bieten die elf Tageszentren des FSW ein abwechslungsreiches Programm, um der Weihnachtszeit einen besonderen Glanz zu verleihen. Von Backworkshops über kreative Aktivitäten bis hin zu festlicher Musik – die Zentren sind ein Ort für Gemeinschaft und Freude. Drei Tageszentren PLUS in Favoriten, der Oriongasse und der Winarskystraße haben sogar an den Feiertagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Angebote helfen nicht nur, Einsamkeit vorzubeugen, sondern entlasten auch pflegende Angehörige.

Urlaubspflege: Eine Auszeit für Angehörige

Pflegende Angehörige, die während der Feiertage eine Pause benötigen, können auf die vom FSW geförderte Urlaubspflege zurückgreifen. In ausgewählten Häusern des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) werden Menschen mit Pflegebedarf für Zeiträume von zwei Tagen bis zu fünf Wochen liebevoll betreut.

Hilfe für obdachlose Menschen: FSW-KälteApp

Auch obdachlose Menschen werden in Wien nicht vergessen. Die FSW-KälteApp ermöglicht es, unkompliziert Unterstützung für Personen zu organisieren, die im Freien nächtigen. Straßensozialarbeiter:innen kümmern sich um die gemeldeten Fälle und vermitteln die Betroffenen in Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe oder helfen mit Schlafsäcken und Winterpaketen. Die App kann kostenlos unter www.kaelteapp.wien heruntergeladen werden.