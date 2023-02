Einbahnstraße soll Elterntaxis stoppen

Jeden Morgen dasselbe Bild. Überfürsorgliche Eltern bringen ihre Sprösslinge per Auto in die Schule. So auch in der Schlossberggasse. „Jeden Tag vor Schulbeginn der Dominikanerinnen blockieren ‚Elterntaxis‘ das Grätzel. Die Anrainer leiden massiv unter diesem Zustand und sind zunehmend verärgert“, so die stellvertretenden Bezirksvorsteher Matthias Friedrich und Christian Gerzabek.

Einbahn umdrehen

In Kürze soll ein Versuch der frühmorgendlichen Verkehrs­beruhigung gestartet werden „In der letzten Bezirksvertretungs­sitzung haben wir den Beschluss gefasst, dass die Seuttergasse im Abschnitt Auhofstraße als Einbahn in die andere Richtung geführt werden soll.“ Dabei wurde überfraktionell beschlossen, eine Testphase von drei Monaten einzuplanen und die Ergebnisse danach zu evaluieren. Wunsch ist, dass dies nach den Semester­ferien startet. „Wir sind nicht ­sicher, ob die Aktion den gewünschten Erfolg bringt, aber manches Mal muss Kommunalpolitik auch Veränderungen zur Verbesserung probieren und sich bei Misserfolg eingestehen, dass die Idee keine gute war – oder aber wirklich zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen hat“, betonen die beiden.