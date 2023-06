Eine Erfolgsgeschichte: 75 Jahre Sportunion Mauer

Mit ihrer 75-jährigen Geschichte hat die Sportunion Mauer lange Tradition und kann auf zahlreiche sportliche Erfolge verweisen. Jüngster Höhepunkt ist der am Samstag fixierte zweite Tabellenrang in der Wiener Stadtliga, der beim abschließenden Fest zum Saisonausklang noch bis in den Abend hinein gefeiert wurde.

Bis zum letzten Spiel gegen 1980 Wien, das sie mit 4:0 glatt für sich entschieden hatte, war die Kampfmannschaft der Sportunion Mauer in der Wiener Stadtliga auf Aufstiegskurs; erst am letzten Spieltag setzte sich der unmittelbare Gegner FavAC im Rennen um den Stadtliga-Titel durch. Dennoch dürfen die Maurer im Jubiläums­jahr des Traditions­vereins jubeln: Sie waren erst im Jahr 2017 in die Wiener Stadtliga aufgestiegen und haben sich in dieser Saison mit großem Abstand auf Platz zwei etabliert. Mit dabei am Liga-Schlusstag und bei der großen Jubiläums­­feier: Unternehmer und Investor Klemens Hallmann, Manfred Wachtler, Vorstand der SÜBA AG, sowie Gerald Bischof, Bezirksvorsteher in Wien-Liesing.

Seit mittlerweile drei Jahren unterstützt Klemens Hallman mit seiner HALLMANN HOLDING gemeinsam mit seinem Bauträger SÜBA AG als Hauptsponsor den traditionsreichen Sportverein in Wien-Mauer. Die beiden Unternehmen fördern dabei die Nachwuchs- und Jugendmannschaften ebenso wie die Kampfmannschaft.

„Fußball vereint wie kaum eine andere Sportart Teamgeist, gegenseitigen Respekt und Fairplay. Eigenschaften, die auch abseits des Sports unerlässlich sind. Den Wiener Kinder- und Jugendsport, darunter die Sportunion Mauer mit ihren 320 Mitgliedern zu fördern, und den Nachwuchs für Bewegung zu begeistern, ist für mich eine Herzensangelegenheit“, erklärt Klemens Hallmann, der seit vielen Jahren aktiv Sportinitiativen der Stadt Wien sowie die Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendmannschaften unterstützt.

75 Jahre erfolgreich



Vor allem im Fußball ist die Sportunion mit insgesamt 16 Mannschaften sehr gut aufgestellt – mit der in dieser Saison besonders starken Kampfmannschaft, der Reservemann­schaft als U23-Kader und zahlreichen Nachwuchsmannschaften in allen Altersklassen. „Die Liebe zum Sport verbindet uns. Spieler aller Altersgruppen finden bei uns ihre sportliche Heimat. Durch die Zusammenarbeit mit Klemens Hallmann und seiner SÜBA AG stellten wir die entscheidenden Weichen für eine erfolgreiche Fußballsaison“, erläutert Oliver Loibnegger, Vereinsobmann der Union Mauer.

