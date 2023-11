Das „Garteldankfest“ für Wiens „kleinste“ Gärtner

Am 9. November ab 18 Uhr lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung alle Hobby-Gärtner, die bereits aktiv sind, und solche, die es noch werden wollen, zum „Garteldankfest“ für Baumscheibengärtner in das GB*Stadtteilbüro in der Sechshauser Straße 23 im 15. Bezirk.

Gärtnern in der Stadt hat Hochkonjunktur. Gemeinsam garteln macht Spaß und tut der Gesundheit gut. Denn schließlich ist man in Bewegung und an der frischen Luft. Viele gute Gründe, zur Nachbarschaftsgärtnerin oder zum Nachbarschaftsgärtner zu werden. Dank der Initiative „Garteln ums Eck“ der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung begeistern sich immer mehr Menschen fürs Garteln im öffentlichen Raum und begrünen wienweit bereits rund 1750 Baumscheiben im öffentlichen Raum. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für eine vielfältige Stadtnatur, für eine gute Nachbarschaft und ein lebenswertes Wohnumfeld.

Allein in den Bezirken 6, 12, 13, 14, 15 und 23 sind 400 Baumscheibengärtne aktiv und betreuen 500 Baumscheiben im Wohnumfeld. Mit Ende der heurigen Gartelsaison lädt das GB*-Team am 9. November 2023 zum Garteldankfest in das GB*Stadtteilbüro in der Sechshauserstraße 23, 1150 Wien ein.

Einladung zum Garteldankfest



Zum Abschluss der Gartelsaison bedankt sich das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung bei allen Gärtner*innen, die in den Bezirken 6, 12, 13, 14, 15 und 23 Mikroflächen, wie Baumscheiben, begrünen, in Gemeinschaftsgärten garteln, oder in anderen nachbarschaftlichen Initiativen aktiv sind.

GB*-Garteldankfest für Baumscheibengärtner*innen aus den Bezirken 6, 12, 13, 14, 15 und 23

DONNERSTAG, 9. November 2023, ab 18 Uhr

Ort: GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23, Sechshauser Straße 23, 1150 Wien

Bitte um Anmeldung bis 6.11.2023 unter der T: (+43 1) 893 66 57 oder sued@gbstern.at

Das jährlich stattfindende Garteldankfest bietet den perfekten Rahmen, um sich bei Speis und Trank auszutauschen. Am Programm stehen Vorträge von erfahrenen Baumscheibengärtner*innen und fachlichen Experten, mit wertvollen Tipps zur Biodiversität und einer lebendigen Nachbarschaft – in und vor der eigenen Baumscheibe.

Zudem lädt eine Pflanzensamentauschbörse alle dazu ein, das eigene Sortiment aufzustocken. Eingeladen sind auch alle, die Interesse am Garteln in der Stadt haben.

Garteln ums Eck

Wer keinen eigenen Garten oder Balkon hat, kann in Wien trotzdem Garteln. Bewohner können, unterstützt von den Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*), Baumscheiben vor der Haustüre oder in der Nähe bepflanzen. Die Initiative „Garteln ums Eck“ macht’s möglich!

Die kleinen blühenden „Inseln“ und begrünten Flächen im Straßenraum erfreuen nicht nur das Auge von Passanten, sie tragen auch zur Artenvielfalt in der Stadt bei und schützen Straßenbäume. Und: Die Bewegung an der frischen Luft tut Körper und Seele gut, und beim Garteln lassen sich rasch nachbarschaftliche Bekanntschaften und neue Kontakte schließen.

„Garteln ums Eck“ ist eine Initiative der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung in Kooperation mit den Wiener Stadtgärten und den Bezirken. Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung unterstützen die Stadtteil-Gärtner organisatorisch und fachlich.

Informationen zur Initiative und engagierten Baumscheibengärtner gibt’s online auf www.gbstern.at/garteln