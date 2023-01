Einschreibung an Wiener Volksschulen startet

Für gut 21.000 Kinder beginnt im Herbst der Ernst des Lebens. Die Einschreibung für die 1. Klassen der Volksschulen startet ab sofort und ist bis 27. Jänner möglich. Die Auswahl ist groß, denn in Wien gibt es 227 öffentliche und 51 private Volksschulen.

Digitale Volksschule

Für das kommende Schuljahr rechnet die Bildungsdirektion für Wien mit einem erneuten Rekord. Waren es im vergangenen Schuljahr bereits mehr als 20.700 Taferlklassler, wird mit über 21.000 Erstklasslern dieser Rekrod erneut gebrochen. Die Bildungsdirektion stellt für das kommende Jahr 359 neue Lehrerinnen und Lehrer für die Volksschulen an.

Die Digitalisierung schreitet auch in der Volksschule voran. „Eine altersgerechte digitale Bildung im Volksschulalter ist im 21. Jahrhundert für das Grundverständnis der Kinder sehr wichtig und mir ein besonderes Anliegen,“ betont der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Mit dem Bildungsangebot cody21 werden digitale Bildungsangebote spielerisch in den Unterricht eingebunden. „cody21 erleichtert Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Schulleitungen die Arbeit zu diesem Thema. Die Videos decken den gesamten digitalen Unterricht – mit Erklärungen, Geschichten, Aufgaben und Lösungen – ab“, so Himmer.