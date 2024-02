Eisbären in Schönbrunn mit einer wichtigen Botschaft

Besonders am morgigen Welteisbärentag sind die Eisbären-Männchen im Tiergarten Schönbrunn wichtige Botschafter für ihre wildlebenden Artgenossen. Denn diese sind bedroht!

Während die beiden Eisbären im Tiergarten Schönbrunn glücklich im Wasser planschen und genüsslich Fisch verschlingen, schmilzt den Eisbären in der Arktis wortwörtlich das Eis unter den Pfoten weg. „Die Folgen der Klimaerwärmung stellen für die Tiere eine massive Bedrohung dar. Denn diese bedeuten eine zunehmende Veränderung und den damit einhergehenden Verlust des natürlichen Lebensraumes. Das Packeis, das Eisbären für die Jagd auf Robben benötigen, friert im Herbst immer später zu. Im Frühling schmilzt es wiederum immer früher. Das verkürzt die Jagdsaison der Eisbären auf ihre Hauptnahrungsquelle. Sie müssen den Sommer über immer länger an Land fasten oder auf alternative Nahrungsquellen ausweichen“, erläutert Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Der Hunger treibt die Eisbären schließlich auch in besiedelte Gebiete. Dadurch nehmen Mensch-Tier-Konflikte zwangsläufig zu.

Studie gibt Grund zur Besorgnis

Wie schwierig es für Eisbären ist, sich an diese Änderungen anzupassen, hebt eine vor Kurzem veröffentlichte Studie hervor. Anstatt wie angenommen im Energiesparmodus zu rasten, suchen viele hungernde Eisbären während der ungewollten „Fastenzeit“ an Land nach alternativen Nahrungsquellen, wie Beeren, Vögeln oder Abfällen. Dabei verbrennen die Tiere aber so viel zusätzliche Energie, wie sie über die karge Ausbeute zu sich nehmen. Vor allem junge Eisbären drohen zu verhungern, wenn die Zeit ohne Packeis immer länger andauert.

Auch der Tiergarten Schönbrunn leistet zur Erforschung von Eisbären einen wesentlichen Beitrag. „Wir unterstützen die Organisation „Polar Bears International“ (PBI) unter anderem bei der Besenderung von Eisbären in der Arktis. Mitfinanziert wird der GPS-Sender des 19-jährigen Eisbären-Weibchens Arctic Ambassador“, so Folko Balfanz, zoologischer Kurator im Tiergarten Schönbrunn. Aktuell bewegt sich der Sender erfreulicherweise nicht, da das Weibchen vermutlich in einer Wurfhöhle seine Jungtiere aufzieht. Mit etwas Glück wird es die Höhle bald mit seinem Nachwuchs verlassen, um sich auf Nahrungssuche zu begeben.

Wer die Reise von „Arctic Ambassador“ mitverfolgen will, kann dies unter www. polarbearsinternational.org/polar-bear-tracker tun.

Ausstellungs-Tipp: Die aktuelle Ausstellung „Arktis – Polare Welt im Wandel“, welche auf die Klimaerwärmung, das sensible Ökosystem Arktis und die dort lebenden Eisbären aufmerksam machen soll, kann noch bis 22. September 2024 im Naturhistorischen Museum Wien besucht werden.