Eislaufen in Wien: Die besten Plätze für den Winter

Der Winter steht vor der Tür und mit ihm die Eislaufsaison in Wien. Die Stadt verwandelt sich in ein Paradies für Eislauffans aller Altersgruppen. Ob Anfänger oder Profi, Wien bietet eine Vielzahl von Eislaufplätzen, die keine Wünsche offenlassen. Hier sind die Top-Spots für Eislaufen in Wien in der Saison 2024/2025.

Steffl Arena

Die Steffl Arena ist das größte und modernste Eissportzentrum Österreichs. Mit erstklassigen Einrichtungen und großzügigen Eisflächen ist sie ein Muss für jeden Eislaufbegeisterten.

Öffnungszeiten: 9. November 2024 – 2. März 2025 Samstag, Sonntag, Feiertage, Schulferien: 13:00 – 18:00 Uhr

Preise: Erwachsene: ab 9 € Ermäßigt: 6 € Kinder: 3 €

Adresse: Attemsgasse 1, 1220 Wien

Website: steffl-arena.at



Kunsteisbahn Engelmann

Als Gewinner der Business Awards im 17. Bezirk bietet die Kunsteisbahn Engelmann spezielle Events wie Eisdisco, Damentag und Pärchentage. Mit Besucherkarten und Abendkarten ist für jeden das passende Angebot dabei.

Öffnungszeiten: 8. November 2024 – 9. März 2025 Montag: 09:00 – 18:00 Uhr Dienstag, Donnerstag, Freitag: 09:00 – 21:30 Uhr Mittwoch, Samstag, Sonntag, Feiertage: 09:00 – 19:00 Uhr

Preise: Erwachsene: ab 9,50 € Ermäßigt: 7,50 € Kinder: ab 4 €

Adresse: Syringgasse 6–14, 1170 Wien

Website: engelmann.co.at

EisStadthalle

Die EisStadthalle lädt jeden Samstag von 16:00 bis 19:00 Uhr zur Eis-Party ein. Mit abwechslungsreichen Musik- und Lichteffekten wird das Eislaufen hier zum besonderen Erlebnis.

Öffnungszeiten: 26. Oktober 2024 – 9. März 2025 Montag bis Mittwoch: 08:00 – 16:45 Uhr Donnerstag: 10:00 – 16:45 Uhr Freitag: 08:00 – 16:45 Uhr Samstag: 10:00 – 19:00 Uhr Sonntag, Feiertage: 10:00 – 16:45 Uhr

Preise: Erwachsene: ab 9 € Ermäßigt: ab 7 € Kinder: Preise variieren

Adresse: Vogelweidplatz 14, Halle C, 1150 Wien

Website: eisstadthalle.at

© Joham Stefan: Eislaufen in Wien – auch im Sommer. Das ist in der EisStadthalle möglich.

Wiener Eislauf-Verein

Auf über 6.000 Quadratmetern Eisfläche können Sie beim Wiener Eislauf-Verein entspannt Ihre Runden drehen oder an Kursen für Eiskunstlauf, Eistanzen, Eishockey, Freestyle und Eisstockschießen teilnehmen.

Öffnungszeiten: Ab 9. November 2024 Montag bis Donnerstag: 09:00 – 20:00 Uhr Freitag: 09:00 – 21:00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertage: 09:00 – 20:00 Uhr

Preise: Erwachsene: ab 10,50 € Kinder: ab 3 €

Adresse: Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Website: wev.at

(C) Christian Jobst: Das Eislaufen in Wien hat lange Tradition.

Eisring Süd

Der Eisring Süd bietet jeden Sonntag von 15:30 bis 19:00 Uhr eine Eisdisco in der Halle an. Ein Highlight für alle, die Eislaufen mit Musik und guter Stimmung verbinden möchten.

Öffnungszeiten: Ab 9. November 2024 Montag bis Freitag: 08:00 – 19:45 Uhr Samstag, Sonn- und Feiertage: 10:00 – 19:45 Uhr

Preise: Erwachsene: ab 9 € Ermäßigt: ab 7 € Kinder: ab 3,50 €

Adresse: Windtenstraße 2, 1100 Wien

Website https://www.eisringsued.at/

© Eisring Süd

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

Der beliebte Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn startet mit einem überarbeiteten Konzept und neuem Aufbau in die Wintersaison 2024/2025. Neu dabei: der kleine aber feine Eislaufplatz, bietet für Kinder ein besonderes Erlebnis.