Neuer Lehrgang stärkt Führungskräfte mit Behinderungen

Im Herbst 2025 startet ein einzigartiges Ausbildungsprogramm in Österreich: Der Verein Right Now bringt gemeinsam mit der Bertha von Suttner Privatuniversität den neuen Führungskräftelehrgang „Disability Leadership“ an den Start. Bewerbungen sind ab 22. April möglich.

In Österreich sind Menschen mit Behinderungen – vor allem Frauen – in Führungspositionen kaum vertreten. Genau hier setzt der neue Lehrgang an: In vier Semestern erhalten die Teilnehmer*innen praxisnahes Know-how in Bereichen wie Selbstvertretung, Führung, Lobbying, politischer Teilhabe und Projektentwicklung. Ziel ist es, Strukturen nachhaltig zu verändern – nicht nur für Einzelne, sondern gesamtgesellschaftlich.

Ein Lehrgang mit Pioniercharakter

„Disability Leadership“ ist das erste Programm dieser Art in Österreich. Gefördert wird es vom Innovationsfonds von Licht ins Dunkel.

„Menschen mit Behinderungen – besonders Frauen mit Behinderungen – sind in Führungspositionen unterrepräsentiert. Das wollen wir ändern!“, so Daniela Rammel, Vereinsvorsitzende von Right Now.

Der wissenschaftliche Leiter Oliver Koenig erklärt: „Mit dem Lehrgang Disability Leadership wollen wir Menschen nicht in ein vorfertiges Modell von Führung pressen, sondern gemeinsam neue Bilder und Wege von Führung entwickeln – aus den Erfahrungen, Perspektiven und Anliegen von Menschen mit Behinderungen heraus.“

Begleitende Kampagne mit bekannten Stimmen

Parallel zum Lehrgang startet eine Awareness-Kampagne. Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur teilen darin ihre Erfahrungen mit Leadership. Die Kampagne soll das Bewusstsein für inklusive Führung stärken – und Mut machen, neue Rollen einzunehmen.

Jetzt bewerben und mitgestalten

Der berufsbegleitende Lehrgang startet im Herbst 2025. Wer dabei sein möchte, kann sich ab 22. April bis 10. Juni 2025 bewerben.

Teilnehmen können Menschen mit Behinderungen, die Führungsverantwortung übernehmen oder ihre Kompetenzen dafür ausbauen wollen.

Mehr Infos & Anmeldung:

https://vereinrightnow.at/fuehrungskraefte-lehrgang/