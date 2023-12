Electric Lobby: Jetzt wird die stille Zeit schön laut

Die Wiener After Work Szene erhält Zuwachs: Electric Lobby, das neue und aktuell einzige After Work Event in einer Hotellobby. Ab Dienstag, den 12. Dezember 2023 einmal monatlich.

Beim Electric Lobby lässt man ab sofort den Feierabend in entspannter Atmosphäre in der spektakulären Lobby des Jaz in the City Vienna in Mariahilf stilvoll ausklingen. Man genießt Work Bites aus der Küche, lauscht und tanzt zu coolen Beats der angesagtesten Club DJs. On Desk sorgen DK & PHIL H (Volksgarten) am 12. Dezember für den perfekten Soundtrack.

Die Electric Lobby präsentiert ein durchdachtes After Work Konzept, das Bar, Getränke, Snacks und Tanz vereint. Der in der Szene bekannte Patrik Gräftner zeigt sich für diese Idee und das Konzept verantwortlich: „Mit Electric Lobby bekommt Wien ein neues Tuesday After Work in der spektakulären Lobby des Jaz Hotel Vienna. Zur After Work Prime Time von 18 bis 23 Uhr erwartet die Gäste ein tolles Ambiente, erstklassige DJs und die Möglichkeit, den Feierabend in einer einzigartigen Location zu genießen.“ Hoteldirektor Michael Dorfer: „Wir freuen uns sehr mit Patrik Gräftner einen Partner mit Handschlag-Qualität gefunden zu haben.

HARD FACTS:

Electric Lobby

Location: Jaz in the City Vienna, Windmühlgasse 28, 1060 Wien

Datum: Dienstag, 12. Dezember, ab dann 1x Monat

Uhrzeit: 18.00 – 23.00 Uhr bei freiem Eintritt

E-Mail: hello@electric-lobby.at

Webseite: www.electric-lobby.at

Social Media: Instagram @electriclobby / Facebook: fb.com/electriclobby