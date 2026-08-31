Elf Tage: Heiße Phase vor dem Ottakringer Kirtag läuft

Warum-Up für den Ottakringer Kirtag. Beim Fleischhauer Gissinger in der Ottakringer Straße wurde das Programm präsentiert.

Vorfreude ist bekanntlich die größte Freude – seit Monaten wird intensiv an den Programmdetails des Ottakringer Kirtags gearbeitet (siehe WBB-Bericht Kirtags-Countdown). Im Alten Ort wird bald mit den Aufbauarbeiten begonnen.

Zwölf Fahrgeschäfte, 24 Gastro-Stände

Das heurige Programm kann sich wieder sehen lassen: Es warten zwei Bühnen, zwei DJs, acht Live-Bands, 26 Stunden Bühnenprogramm, zwölf Fahrgeschäfte und 24 Gastronomiestände auf 35.000 Besucher! Drei Tage Rambazamba ist vorprogrammiert.

Ein Herz für den Ottakringer Kirtag (Bild: Elisabeth Lechner).

Zwei Bühnen, acht Live-Bands

Für die musikalischen Höhepunkte sorgen namhafte Live-Acts: Freitag-Abend heizt Wiener Wahnsinn mit Special Guest N!DDL dem Publikum ein, am Samstag bringt Stereo Party den Kirtag zum Beben und am Sonntag sorgt Pete Art & Band für einen stimmungsvollen Abschluss des Festwochenendes.

Der Kirtag ist am Freitag und Samstag ab 13 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für alle frei – nur gute Laune mitbringen!

Ottakringer Kirtag