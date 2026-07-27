Geburtstagsgala für Musical-Star Maya Hakvoort

Am 19. September wird im Globe Wien nicht nur ein runder Geburtstag gefeiert, sondern auch ein außergewöhnlicher Konzertabend voller Emotionen, Musik und großer Begegnungen.

Musical-Star Maya Hakvoort lädt anlässlich ihres 60. Geburtstags zu ihrer Gala „Let’s Celebrate!“ – und das Publikum darf sich auf ein einzigartiges Programm mit zahlreichen Überraschungen freuen.

Neue Songs als persönliches Geschenk

Gemeinsam mit einem hochkarätig besetzten elfköpfigen Orchester blickt die vielfach gefeierte Musical-Darstellerin auf ihre beeindruckende Karriere zurück – und zugleich voller Optimismus nach vorne. Für diesen besonderen Anlass haben befreundete Musikerinnen, Musiker sowie Songwriterinnen und Songwriter eigens neue Lieder komponiert, die Maya Hakvoort als ganz persönliche musikalische Geschenke überreicht werden.

Von Musical bis Jazz

Das Publikum erwartet eine abwechslungsreiche Reise durch die vielen Facetten ihres künstlerischen Schaffens. Neben den neuen Kompositionen stehen auch bekannte Songs aus erfolgreichen Musicalproduktionen, gefeierten Theaterabenden und Konzertprogrammen auf dem Spielplan. Ob als Kaiserin Elisabeth oder mit Jazzklassikern – Maya Hakvoort zeigt einmal mehr ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit.

Prominente Gäste auf der Bühne

Für zusätzliche Höhepunkte sorgen zahlreiche Special Guests. Mit dabei sind unter anderem Laura Panzeri und Vanessa Heinz, Gian Marco Schiaretti, Laura Bilgeri sowie Gary Lux. Unterstützt wird Maya Hakvoort außerdem von renommierten Musikerinnen und Musikern wie Iris Camaa, Rens Newland, Thomas Strobl, Herb Berger, Al Slavik und Jeff Frohner, der auch die musikalische Leitung übernimmt.

Der Konzertabend verspricht emotionale Momente, große Stimmen und einen musikalischen Blick in die Zukunft – ganz nach dem Motto: Gemeinsam das Leben feiern.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Gala-Konzert „Let’s Celebrate!“ am 19. September um 19.30 Uhr im Globe Wien!