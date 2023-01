Englische Comedy-Premiere im Kabarett Niedermair

Das Kabarett Niedermair ist seit 1983 eine Institution der heimischen Kabarettszene. Viele Größen wie Josef Hader, Thomas Maurer oder Nadja Maleh schafften hier den Sprung in den Kabaretthimmel. Auch viele Nachwuchstalente wie Toxische Pommes, Malarina, Romeo Kaltenbrunner oder Benedikt Mitmannsgruber treten in der Josefstadt auf. Zum 40-jährigen Bestehen öffnet das Haus nun erstmals seine Tore für die englischsprachige Comedy-Szene der Stadt. Den Auftakt macht Comedian Reginal Bärris.

Instant Classic

„2023 ist es nun an der Zeit, sich auch vermehrt der englischsprachigen Comedy-Szene zu öffnen,“ so das Traditionshaus in einer Aussendung. Der US-Amerikaner Reginal Bärris lebt in Wien und hat bereits in über 60 Städten und in mehr als 20 Ländern gespielt. Mit seinem Programm „Instant Classic“ gastiert er nun im Niedermair. Seine größtenteils autobiografische Comedy verbindet Zynismus und Albernheit. Premiere feiert das Stand-Up in der Josefstadt am 31. Jänner 2023.

