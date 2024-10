Erhardt & Alexander: Komödie im Dinnertheater Stöckl

Die Welt der 50er und 60er Jahre wird wieder lebendig, wenn die Erfolgskomödie „Erhardt & Alexander“ im Dinnertheater Stöckl in Schönbrunn gastiert.

Am 1. November haben Zuschauer aus Österreich endlich die Gelegenheit, die beliebte Komödie live zu erleben. Mit einer Mischung aus Musik, Humor und Nostalgie verspricht der Abend eine gelungene Flucht aus dem Alltag. Seit Jahren begeistert das Stück bereits das Publikum in Deutschland und der Schweiz – nun kommt der Erfolg auch nach Österreich.

Heinz Erhardt und Peter Alexander: Eine Hommage an Legenden

In „Erhardt & Alexander“ dreht sich alles um zwei unvergessene Größen der deutschsprachigen Unterhaltung: Heinz Erhardt und Peter Alexander. Beide prägten mit ihren einzigartigen Talenten und Charisma die Unterhaltungswelt der Nachkriegszeit. Während Heinz Erhardt mit seinem scharfsinnigen Humor und seinen grandiosen Gedichten ein Lächeln auf die Gesichter seiner Zuhörer zauberte, verzauberte Peter Alexander mit seiner charmanten Art und unvergesslichen Gassenhauern das Publikum. Die Komödie im Dinnertheater Stöckl vereint das Beste aus beiden Welten – und lädt die Zuschauer zu einer humorvollen und musikalischen Zeitreise ein.

Ein Abend voller Klassiker und Sketche

Die Gäste können sich auf die bekanntesten Hits der 50er und 60er Jahre freuen, die zum Mitsingen und Mitwippen einladen. Ob „Die kleine Kneipe“ oder „Ich weiß, was dir fehlt“ – die größten Erfolge von Peter Alexander werden im Rahmen der Aufführung zum Besten gegeben. Doch auch die humoristischen Höhepunkte dürfen nicht fehlen: Die zeitlosen Gedichte von Heinz Erhardt sowie seine legendären Sketche sorgen für viele Lacher und unvergessliche Momente.

Urlaub vom Alltag: Lachen und Mitsingen erwünscht

Das Dinnertheater Stöckl in Schönbrunn bietet die perfekte Atmosphäre, um dem Alltagsstress zu entfliehen und sich einen Abend voller Heiterkeit zu gönnen. Die humorvollen Darbietungen und die schwungvolle Musik der Nachkriegszeit lassen das Publikum in eine „heile Welt“ eintauchen. Dabei ist nicht nur Lachen, sondern auch Mitsingen ausdrücklich erwünscht!

Sichern Sie sich Ihre Karten

Wer sich dieses humorvolle und nostalgische Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, sollte sich frühzeitig um Karten kümmern. Die Tickets für die Aufführung von „Erhardt & Alexander“ am 1. November 2024 im Dinnertheater Stöckl können unter der Telefonnummer 0660 63 63 200 oder per E-Mail an office@trojani.com reserviert werden.