Ehrenbürger: Erika Freeman und Anton Zeilinger

Erika Freeman, geboren 1927 als Erika Polesciuk in Wien, musste im Alter von 12 Jahren vor den Nazis in die USA flüchten, da sie als Jüdin verfolgt wurde. Ihre Familiengeschichte ist von Tragödien geprägt: Während ihre Mutter den Nazi-Terror in Wien als U-Boot überlebte, wurde sie in den letzten Kriegswochen getötet. Ihr Vater überlebte das KZ Theresienstadt. Freeman studierte Psychologie an der Columbia University und entwickelte eine beeindruckende Karriere. In den 1970er Jahren wurde sie zu einer festen Größe in US-Talkshows und etablierte sich als Kommentatorin und Expertin für Psychoanalyse. Ab den 2000er-Jahren engagierte sie sich intensiv als Zeitzeugin gegen das Vergessen und kehrte mit dem Projekt „A Letter To The Stars“ auch in ihre alte Heimat Österreich zurück.