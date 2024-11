Eröffnung der Eislaufsaison: Eis trifft Oper!

Der Wiener Eislauf-Verein, der älteste und größte Eissportverein der Hauptstadt, hat zum Auftakt der Saison 2024/25 ein einzigartiges Event vorbereitet. Am Samstag, den 23. November, verwandelt sich Wiens größte Outdoor-Eisfläche am Heumarkt in eine außergewöhnliche Bühne für eine unvergessliche Eröffnungsfeier!

Ab 17:30 Uhr beginnt das Event mit einer spektakulären Modenschau, bei der Models auf Schlittschuhen die neuesten Modetrends präsentieren. Ingrid Wendl und Emmerich Danzer, ein legendäres Kommentatoren-Duo, begleiten das Geschehen und sorgen für die richtige Stimmung. Um 18:00 Uhr zeigen junge Talente des WEV bei einem Schaulaufen ihr Können und begeistern das Publikum.

Opern-Star Clemens Unterreiner bringt das Eis zum Schmelzen

Ab 19:00 Uhr erwartet die Gäste ein besonderes Highlight: Opern-Star Clemens Unterreiner bringt mit einer Auswahl an Arien das Eis zum Schmelzen. Und zum krönenden Abschluss verwandelt sich die Eisfläche in eine Eis-Disco, bei der die Gäste bis 21:00 Uhr das Tanzbein schwingen können.

Ein besonderes Erlebnis für Wien

„Zum Saisonbeginn ist es uns ein großes Anliegen, den Wienerinnen und Wienern ein besonderes Erlebnis zu bieten“, sagt Thomas Meixner, Präsident des Wiener Eislauf-Vereins. „Mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt sowie für alle Geschmäcker möchten wir unterstreichen, dass wir die Nummer Eins im Bereich Eis in Wien sind!“

Eröffnungsfeier Wiener Eislauf-Verein

Datum: Samstag, 23. November 2024

Ort: Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Programm:

17:30 Uhr – CIHLAR Modenschau

18:00 Uhr – Schaulaufen

19:00 Uhr – Clemens Unterreiner (Kammersänger)

Ab 20:00 Uhr – Disco bis 21:00 Uhr

Weitere Informationen: www.wev1867.at