Erster Diskonter investiert in Mehrwegsystem

Plastikmüll ist ein wertvoller Rohstoff. Ein Kilogramm recyclete PET-Flaschen spart etwa 1,9 Kilogramm Rohöl. Um die Ressourcen unseren Planeten zu schonen, wird vermehrt auf eine Mehrwertlösung gesetzt. Ab Jänner 2024 müssen Supermärkte in Österreich daher zwischen 10 und 15 Prozent von Bier, Wasser, Säften, Milch und alkoholfreien Getränken in Mehrwegverpackungen anbieten.

EU-Ziel

Ab 2025 kommt der Dosenpfand nach Österreich. Denn das Pfandsystem für Plastikflaschen und -dosen ist Teil eines EU-Ziels, das vorsieht bis 2025 bis zu 77 Prozent und bis 2029 sogar 90 Prozent der Einwegplastikflaschen eingesammelt werden. Als erster Diskonter in Österreich investiert Hofer in ein umfassendes Pfandsystem. Die Menge von 63.000 Tonnen Dosen und Plastikflaschen soll dabei pro Jahr in Österreich der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden.