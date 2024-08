Erstklassiger Konzertreigen beim Grafenegg-Festival

Das Grafenegg-Festival begeistert jedes Jahr mit herausragenden Musiker*innen und Dirigent*innen. Am 17. August spielen die Violinistin Janine Jansen (Foto) und das Gstaad Festival Orchestra groß auf.

Zum 18. Mal geht dieses Jahr das Grafenegg Festival über die Bühne. Ob am Wolkenturm, im Auditorium, im Schlosshof, in der Reitschule oder im Schlosspark: Das Who is Who der internationalen Orchester und Spitzenmusiker*innen füllt jeden der einzigartigen Spielorte in Grafenegg mit Musik.

Das erste Festivalwochenende findet am 17. August mit einem Gastspiel des Gstaad Festival Orchestra statt, Janine Jansen spielt Mendelssohns Violinkonzert, Jaap van Zweden dirigiert die 7. Symphonie von Anton Bruckner, dessen 200. Geburtstag die Musikwelt 2024 feiert. In der Matinee am 18. August spielt Rudolf Buchbinder mit dem Ensemble Wien – Berlin Chopins e-Moll-Klavierkonzert in einer Fassung für Klavier und Streicher und am Abend gibt das European Youth Orchestra unter Gianandrea Noseda ein Gastspiel .

16. 8. bis 8. 9. 24

grafenegg.com