„Essen auf Rädern“ feiert sein 30-jähriges Jubiläum

Der Samariterbund Wien feiert gemeinsam mit seiner Partnerfirma GOURMET ein besonderes Jubiläum: Seit 30 Jahren liefert das Projekt „Essen auf Rädern“ ausgewogene und gesunde Mahlzeiten direkt an die Haustüren in Wien.

Was 1994 mit einer Mitarbeiterin und einem Zusteller begann, hat sich über drei Jahrzehnte zu einem modernen und umfangreichen Lieferservice entwickelt, der heute über 3.000 Kundtäglich versorgt.

Frische, regionale und saisonale Küche

Das Angebot von „Essen auf Rädern“ umfasst drei verschiedene Menülinien, die in enger Zusammenarbeit mit GOURMET Daheim entwickelt wurden. Ein Team aus Ernährungswissenschaftlerund Diätologstellt sicher, dass die Mahlzeiten speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf dem Motto „Weil’s daheim am besten schmeckt“. Zu den beliebtesten Gerichten zählen traditionelle österreichische Speisen wie Zwiebelrostbraten, Backhendl und Topfenknödel.

Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleiterin für Education & Care Catering bei GOURMET, hebt die Partnerschaft mit dem Samariterbund hervor: „Gemeinsam mit dem Samariterbund versorgen wir die Wiener Bevölkerung mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten. Unser gemeinsamer Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit zeigt sich in jedem Schritt, vom Ursprung der Zutaten bis hin zur umweltfreundlichen Lieferung an die Kund.“

Mehr als nur eine Mahlzeit: Die soziale Komponente

Neben der reinen Nahrungsversorgung spielt auch der soziale Aspekt eine bedeutende Rolle. Für viele ältere Menschen ist der tägliche Kontakt mit den Lieferantoft die einzige Möglichkeit, mit anderen Menschen in Austausch zu treten. Diese Interaktionen geben vielen Kundein Gefühl der Sicherheit und des sozialen Anschlusses, was gerade im höheren Alter von unschätzbarem Wert ist.

Nachhaltigkeit als zentrales Element

Von Anfang an war Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil des Konzepts von „Essen auf Rädern“. Seit 2016 erfolgt ein Teil der Lieferungen mit umweltfreundlichen E-Lastenrädern, die heute bis zu 50 Prozent der Tagespakete emissionsfrei zustellen. Dieses Projekt wurde mehrfach ausgezeichnet und trägt aktiv zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes in der Stadt bei.

Neben der E-Mobilität setzt der Samariterbund auf weitere nachhaltige Maßnahmen wie Recycling-Aktionen und den stetigen Ausbau umweltschonender Liefermethoden. Nachhaltigkeit ist zu einer zentralen Säule des Lieferservices geworden, der sowohl die Wiener Bevölkerung als auch die Umwelt nachhaltig unterstützt.

Mehr Informationen zum Angebot von „Essen auf Rädern“ und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter: www.samariterwien.at/essen-auf-raedern