Wieden: Europa-Talk im Grätzl mit Evelyn Regner

Unter dem Motto “Europa im Grätzl” lädt die SPÖ Innere Stadt, Wieden und Margareten am 13. Mai zum Gespräch mit Evelyn Regner, Vizepräsidentin des EU-Parlaments – und Sie dürfen mitreden!

Wer brennende Fragen rund um das Thema Europa hat, der sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, am 13. Mai, ab 18 Uhr in das Lokal “Fladerei” am Mittersteig zu kommen. Denn dann stellt sich die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner den Anliegen der Bürger:innen – von Klischees wie verbotene Bananenkrümmungen bis hin zu Umweltthemen oder Arbeitnehmer:innenrechte. Wenn Sie Ihre Fragen vorab an freihausviertel@spw.at senden, werden diese vor Ort diskutiert.

Direkter Austausch

Im Anschluss an den Talk besteht die Möglichkeit, sich direkt mit Evelyn Regner auszutauschen – und zum Beispiel über die skurrilsten EU-Vorschriften zu plaudern. Für jeden angemeldeten Gast gibt es ein Freigetränk.

Europa im Grätzl

13. Mai 2024, 18 Uhr

Fladerei Mittersteig,

4., Mittersteig 2a

Anmeldung unter freihausviertel@spw.at