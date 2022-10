Fairer Handel bringt allen etwas

Liesing ist seit 2018 offiziell ein Fairtrade-Bezirk. Als solcher setzt er sich für fairen Handel ein und hilft so auch mit, nachhaltige Entwicklungsziele zu erreichen. Viele Unternehmer im 23. Bezirk unterstützen diese Initiative. Weitere sind immer willkommen.

Gerechte Bedingungen

Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst – so lautet die berühmte goldene Regel, die bis heute die Grundlage der praktischen Ethik bildet. Für viele Unternehmer in Liesing sind das nicht nur leere Worte, sondern de Basis ihres Handelns. Sie handeln fair und das wird Liesing auch deutlich sichtbar. „Der 23. Bezirk unterstützt Fairtrade, weil der Schutz der Umwelt, des Klimas und auch der Artenvielfalt nur mit gerechten Handelsbedingungen funktioniert“, erklärt Fairtrade-Beauftragte Susanne Deutsch. Seit 2018 darf sich Liesing offiziell als Fairtrade-Bezirk bezeichnen.

Fairtrade Pionier

(C) Joham: Barbara und Andreas Heindl sind echte Fairtrade-Pioniere.

Immer mehr Unternehmen im 23. Bezirk setzen dieses Denken um. Ein Pionier in diesem Bereich ist die Confiserie Heindl. Bereits 2014 wurde das Sortiment auf fair gehandelten Kakao umgestellt. „Wenn man einmal eine Kakaoplantage besucht und gesehen hat, unter welch schwierigen Bedingungen dort die Bohnen gewonnen werden, fühlt man sich einfach verpflichtet, einen fairen Preis dafür zu bezahlen“, erklärt Walter Heindl.

Gutes aus der Gegend

Dieser Gedanke wird regional umgesetzt. So setzt auch der Großcaterer GOURMET auf verantwortungsvollen Einkauf der Lebensmittel, die vorwiegend aus Österreich kommen. „Faire Bedingungen für die Bauernfamilien und die Achtung der Natur sind uns und unseren Gästen wichtig“, so Geschäftsführer Herbert Fuchs. Die Bäckerei Szihn handelt nicht nur fair, sondern hilft auch. „Wir sind langjähriger Partner der ‚Too good to go‘-Initiative gegen Lebensmittelverschwendung“, so Stefan Szihn. Auch die Alt Wien-Kaffeerösterei ist Fairtrade und zusätzlich BIO-zertifiziert.

(C) Szihn: Stefan Szihn setzt auf beste Zutaten und soziales Engagement.

Das sind nur einige Beispiele engagierter Unternehmer. Die komplette Liste findet sich auf www.wien.gv.at/bezirke/liesing/wirtschaft-wohnen/fairtrade.html. Wer den Gedanken unterstützen möchte, wendet sich an die Bezirksvorstehung Liesing unter 01/400 02 3114 oder einfach per Mail an post@bv23.wien.gv.at.