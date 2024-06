Sommerfeeling im wundervollen Familypark

Der größte Freizeitpark Österreichs verspricht lustige Abkühlung für warme Sommertage. Über 30 Attraktionen und zahlreiche Spiel- und Kletteranlagen sorgen für einen unvergesslichen Ausflugstag für Groß und Klein.

Eine der beliebtesten Attraktionen im Park ist die Achterbahn Götterblitz. Wer sich den kühlen Wind um die Ohren sausen lassen möchte, ist hier genau richtig. Auch die Familienachterbahn Rattenmühle sorgt mit ihren rasanten Richtungswechseln für jede Menge Fahrspaß. Einen einzigartigen Rundflug auf bis zu 20 Metern Höhe erlebt man mit Leonardos Flugmaschine und mit der neuen Riesenschaukel Azurgo schwingt man empor in schwindelerregende Höhen.

Wasserspaß für die ganze Familie

Abkühlung an heißen Sommertagen gibt es bei den zahlreichen Wasserattraktionen und -spielplätzen. Bei den Fliegenden Fischen kann man sich direkt in die Wasserstrahlen navigieren und bei einer Fahrt mit der Biberburg – Österreichs größter Wildwasserbahn – können sich nach der Abfahrt aus 17 Metern Höhe nicht nur die Fahrgäste selbst, sondern auch die Zuschauer am Riesen-Splash erfreuen. Neptuns Wasserwelt und das Wasserwerk sorgen mit Sprudeln und Wasserspielen aller Art für noch mehr Wasserspaß – auch für unsere kleinsten Gäste.

Eventreigen im Sommer

Vom 21. bis 23. Juni wird im Familypark mit dem Sonnwendfest der Sommerbeginn eingeläutet. Die Besucher erwartet an drei Tagen ein buntes Unterhaltungsprogramm mit wechselnden Bühnenshows. Lustige Stelzengeher, das beliebte Kinderschminken und eine Bastelstation sorgen für noch mehr Spaß und Abwechslung. Damit man die längsten Tage des Jahres besser ausnutzen kann, bleibt der Park am Freitag und Samstag jeweils bis 21:00 Uhr geöffnet.

In den Sommerferien kehren auch die Sommerabende unter dem Motto Filippos Sommerparty zurück. An vier Samstagen (20./27. Juli & 3./10. August) hat der Park bis 20 Uhr geöffnet. Auch hier dürfen sich Besucher über ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik, Pop-Up Acts und vielem mehr freuen.

Weitere Informationen: www.familypark.at

Biberburg | ©Hafenscher Druck Rattenmühle | ©Hafenscher Druck Wasserwerk | ©Hafenscher Druck Römerturm | ©Hollunder Druck Biberburg Opening |

©Hafenscher Druck