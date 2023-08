Fantastische Fotografien – Steve McCurry im Semperdepot

Steve McCurry zählt zu den renommiertesten Fotograf*innen der Gegenwart. Er legt Wert darauf, nichts zu inszenieren, sondern kondensiert das Schicksal der Porträtierten in einem Bild. Die eindrucksvolle Präsentation seiner Werke im ehem. Semperdepot sollte man nicht versäumen.

Lebenswerk

Das Lebenswerk von Steve McCurry ist so außergewöhnlich, dass wir für ihn eine neuartige Präsentation seiner Bilder erfunden haben. Dabei sind großformatige und hinterleuchtete Bilder zwischen 2 x 3 m und 4 x 6 m zu sehen! Die Ausstellung Steve McCurry wurde erstmalig im Sommer 2021 in Graz gezeigt. Der Erfolg der Schau, vor allem aber Steves Kommentar „Probably the best show in my life!“ und sein Wunsch sie erneut zu präsentieren, haben uns beflügelt sie zu toppen.

Ausstellung

Im Semperdepot, dem ehemaligen Hoftheater-Kulissendepot, werden diese Ikonen der Fotografie in überdimensionaler Größe auf mehreren Ebenen schweben und die Betrachtenden wie in einem Kaleidoskop der Farben auf eine verdichtete Weltreise mitnehmen. Die Bilder von Steve McCurry und sicher auch diese einzigartige Präsentation werden die Besucher*innen fesseln! Diese Ausstellung ist ein Magnet für Besucher*innen. Alle ausgestellten Bilder können in signierten Editionen erworben werden.

INFO

Bis 24. 9. 2023

Lehárgasse 8, 1060 Wien

oeticket.com