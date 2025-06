Mariahilf wird im Sommer zum großen Spielplatz

Hier kommt keine Langeweile auf! Bei dem abwechslungsreichen Angebot von „Mariahilf spielt“ wird der Sommer für die Kinder im Bezirk nahezu verfliegen.

Spielzone Mariahilf: Vom 30. Juni bis 28. August wartet ein buntes Ferienprogramm auf alle Kids zwischen 6 und 12 Jahren im Bezirk. Ob Klettern am Flakturm, Karate, Gaming-­Museum oder Haus des Meeres – hier ist wirklich für alle was dabei! Neu: Die Kreativreihe „Gestalten mit Ton“, aber auch das „Süße Basteln“ im „Blühenden Konfekt“ werden zum Highlight. Ebenfalls spannend: Die Kinder können einen Blick hinter die Kulissen der Mariahilfer Rettungsstation werfen. Jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr wird außerdem die Fußgängerzone in der Magdalenenstraße zum erweiterten Spielplatz – Action und Spaß sind hier garantiert.

Mitmachen & Gewinnen

Das Beste: Wer mindestens drei Aktivitäten besucht und im Sammelpass abstempelt, darf sich über ein Goodie freuen – und hat die Chance auf einen der drei coolen Hauptpreise! Bezirkschef Markus Rumelhart: ist sicher: „Wir haben ein Programm zusammengestellt, das Kinderherzen höherschlagen lässt!“

Alle Infos & das Programm gibt es in der Bezirksvorstehung.