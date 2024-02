Faschingsdienstag: „Weana Gaude“ mit Andy Lee Lang

Der Rock’n Roller Andy Lee Lang ist bekannt für seine energiegeladenen Konzerte. Am 13. Februar wird er seine vielfältigen Talente im Bereich des „wienerischen Faches“ unter Beweis stellen.

Der Entertainer tritt mit weiteren Musikern im Waldmüller-Zentrum im 10. Bezirk auf. Er widmet sich unter dem Titel „Weana Gaude“ dem traditionellen und dem neuzeitlichen Wienerlied sowie kabarettistischen Schmankerln.

Wiener Humor im Waldmüller-Zentrum

Als temperamentvoller Sänger und durch erfolgreiche Shows wie „Still Rockin‘“ oder „Turn Your Radio On“ ist Andy Lee Lang weithin ein Begriff. Am Faschingsdienstag wird er gemeinsam mit seinen alten Freunden Herbert Schöndorfer (Akkordeon) und Victor Poslusny (Gitarre) das Waldmüller-Zentrum in der Hasengasse 38 in Favoriten beehren. Der Künstler pflegt dabei den typischen Wiener Humor – und aus diesem Grund trägt das Programm der Herren auch den Titel „Weana Gaude“. Der bunte Nachmittag beginnt um 16 Uhr und wird vom Verein „Kultur 10“ veranstaltet. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Reservierung unter Tel. 0660/46 46 614.