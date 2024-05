Jubiläums-Programm: Es lebe der Zentralfriedhof

Richtig „lebendig” wird es in den nächsten Monaten auf dem Wiener Zentralfriedhof: Veranstaltungen zum Thema Tanz, Natur und Kunst sowie zahlreiche Sommerkonzerte erweitern das Programm rund um das 150-Jahre-Jubiläum der geschichtsträchtigen Begräbnisstätte.

Die Liebe der Wiener für das Morbide und die Melancholie ist eines der wenigen Klischees, das ausnahmsweise stimmt. Sie war und ist nicht nur Impulsgeber in der Kunstlandschaft und kulturellen Prägung unserer Stadt, sondern hat im Laufe der Geschichte für viele makaber-heitere Ausprägungen gesorgt. Ein wenig schwarzer Humor und dem Tod wortwörtlich ins Gesicht zu lachen, um die Bedeutung des Lebens zu unterstreichen, gehört zur „seelischen Grundausrüstung“ von Wienern.

„Am Zentralfriedhof is’ Stimmung, wia’s sei Lebtoch no net wor …”

Treffende Worte, die das Austropop-Hit-Duo Wolfgang Ambros und Joesi Prokopetz in „Es lebe der Zentralfriedhof“ 1975 gefunden hat. Man könnte fast sagen, auch wieder so eine „Wiener Gschicht“ rund um den Tod. Denn wo, wenn nicht in Wien, wird ein Lied um das zweitgrößte Gräberfeld Europas zu einem Hit, den noch Generationen später kennen (und auch mitsingen)? Dass der Zentralfriedhof kein dunkler Ort der verzweifelten Trübsinnigkeit ist, davon zeugt auch das vielfältig gestaltete Veranstaltungs-Programm um sein heuriges 150-Jahre-Jubiläum, das bis in den Spätherbst zum Besuch einlädt.

25. Mai: Tag des offenen Bienenstocks

Am 25. Mai laden die Imkerinnen und Imker des Wiener Zentralfriedhofs ein, einen Blick hinter die Kulissen der Honigproduktion zu werfen und mehr über die Lebensweise der fleißigen Bienen und ihre Bedeutung für die Umwelt zu erfahren. Das kostenlose Programm inkludiert auch Bastelmöglichkeiten für Kinder. Start ist jeweils um 10 und um 12 Uhr, um Anmeldung wird gebeten.

Kunst-Workshops für Kreative

Falco-Portrait-Zeichnen, Nacht-Malerei in fluoreszierenden Farben oder Souvenirs-Gestaltung: In professionell angeleiteten Workshops werden künstlerisch Erinnerungen geschaffen. Inspiriert durch das geschichtsträchtige Umfeld des Wiener Zentralfriedhofs entsteht Großes in den Köpfen und Händen der Teilnehmenden. Die nächsten Workshops finden im Juni, August und September statt.

Tango unter Bäumen

Ein besonderer Sommerabend erwartet nun Tango-Freunde und Musikbegeisterte. Der Tango Argentino verkörpert die Sehnsucht nach Leben wie kein anderer Tanz. Unter schattigen Bäumen wird dieser Sehnsucht Platz eingeräumt. Das professionelle Team der Kooperationspartner „Latinanza – Die Kultur des Tango Argentino“ leitet die Veranstaltung am Abend des 28. Juli. Keine Anmeldung notwendig, Teilnahmekosten: 15 Euro, Tango-Schuhe bitte mitbringen.

Weitere sommerliche Highlights sind die Open-Air-Konzerte „Friedhof-Sessions“ (mit Lisa Schmid, Ernst Molden, Felix Kramer und Der Nino aus Wien), Workshops für Hobbygärtner mit den Ackerhelden, Yoga- und Qigong-Einheiten mit der VHS Simmering, Naturerkundungstouren für Kinder inkl. Kräuter-Picknick und exklusive Nachtführungen.

Einen Überblick zum gesamten Veranstaltungsprogramm, Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier!