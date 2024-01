Favoriten: Elterntaxis vor VS Keplergasse ausgebremst

Schulstraßen sorgen für mehr Sicherheit für Schulkinder in ganz Wien. Jetzt gilt auch vor der Volksschule am Keplerplatz in Favoriten eine solche. Diese ist damit die insgesamt 10. Schulstraße in Wien. Weitere werden folgen.

Mehr Sicherheit für die Kinder, weniger Eltern-Bringverkehr, Zufriedenheit bei Lehrern, Eltern und vor allem Kindern: Das bringen die Schulstraßen in Wien. Seit Kurzem, gibt es auch vor der Volksschule Keplerplatz eine Schulstraße. „Dank der neuen Schulstraße wird der Schulweg für Kinder wesentlich ruhiger und entspannter – und damit auch sicherer. Damit startet der 10. Bezirk mit einem Plus an Verkehrssicherheit ins neue Jahr“, so Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Die Schulstraße vor der Volksschule Keplerplatz in Favoriten ist die 10. Schulstraße nach Wiener Modell in der Stadt. Jetzt ist an Schultagen vor Schulbeginn für 30 Minuten, von 7:30 bis 8 Uhr das Zu- und Abfahren für motorisierte Fahrzeuge am Keplerplatz 7 nicht möglich. „Wir wollen ein sicheres und entspanntes Umfeld vor Schulen schaffen. Ein 30-minütiges Fahrverbot hat sich als erfolgreiche Maßnahme gegen das morgendliche Verkehrschaos vor Volksschulen bewährt. In Wien setzen wir diese Verkehrsmaßnahme bereits seit dem Jahr 2018 schrittweise um,“ erklärt Petra Jens, Beauftrage für Fußverkehr der Stadt Wien.

Jens betont auch den positiven Nebeneffekt der Schulstraße: „Die Kinder kommen wegen der Schulstraße auch vermehrt zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule. Und das ist gut für die Konzentrationsfähigkeit beim Lernen, gut für die Gesundheit und gut für das Klima.“

Weitere Schulstraßen möglich

Der morgendliche Autoverkehr vor Schulen kann zu brenzligen Situationen führen. Die Stadt Wien setzt daher zahlreiche Maßnahmen, um die Schulwegsicherheit zu erhöhen. Die Schulstraße ist eine davon. An Schultagen gilt 30 Minuten vor Schulbeginn und/oder Unterrichtsende ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge. Zusätzlich zu den Fahrverbots-Schildern, die auf die „Schulstraße – Wiener Modell“ aufmerksam machen, wird der Straßenabschnitt während des Fahrverbots abgesperrt. Ziel ist es, das Verkehrsaufkommen vor Schulen und die sogenannten Eltern-Taxis zu reduzieren. Positiver Nebeneffekt: Kinder kommen vermehrt zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zur Schule.

Diese Schulstraßen wurden in Wien bisher umgesetzt:

1020, Vereinsgasse, Vormittag und Nachmittag

1040, Phorusgasse, Vormittag

1090, Gilgegasse, Vormittag

1110, Fuchsröhrenstraße, Vormittag

1120, Deckergasse, Vormittag

1120, Rothenburgstraße, Vormittag

1120, Rohrwassergasse, Vormittag

1160, Herbststraße, Vormittag

1170, Wichtelgasse, Vormittag und Nachmittag

Bei Interesse von Bezirk und Schule werden die Umsetzungsmöglichkeiten in jedem Fall einzeln geprüft. Interessierte Schul-, Eltern- oder Bezirksvertreter können sich bei Fragen an die Mobilitätsagentur Wien wenden. www.wienzufuss.at/schulstrasse