Favoriten: Machen Sie sich ein Bild von der Bildung

Im 10. Bezirk in der Landgutgasse wird bis Ende 2023 ein „Bildungscampus plus“ für bis zu 1.375 Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren entstehen. Der Campus umfasst einen Kindergarten, Ganztagesschulen und eine Musikschule. Am 16. August gibt es die Gelegenheit sich selbst ein Bild von der neuen Bildungsstätte zu machen.

In der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs entsteht bis voraussichtlich 2026/2027 ein neues Stadtviertel – das Neue Landgut. Auf einem 9 Hektar großen Gebiet werden 1.500 Wohnungen gebaut, die Hälfte davon gefördert, die andere Hälfte freifinanziert. Auch Bildung ist ein Schwerpunkt im Neuen Landgut. Ein an den Fassaden und am Dach begrünter Bildungscampus wird für rund 1.300 Kinder und Jugendliche ganztägig Bildung anbieten. Knapp 30 Klassen, 12 Kindergartengruppen und 4 berufsvorbereitende Klassen finden dort Platz. Zusätzlich wird eine neue Musikschule einziehen. Anrainer werden den in der Erholungsfläche angesiedelten schulischen Sportplatz außerhalb der Schulzeiten nutzen können. Die Eröffnung des Bildungscampus ist im September 2023 geplant.

Tag der offenen Tür

Wer sich selbst ein Bild des neuen Bildungscampus machen möchte, ist am 16. August von 15.30 bis 18.30 Uhr herzlich dazu eingeladen. Die Stadt Wien möchte damit allen Interessierten die Gelegenheit geben, den neuen Bildungscampus noch vor seiner offiziellen Eröffnung Ende September kennenzulernen. Neben Führungen durch das Gebäude und die Freianlagen werden Vertreter der Stadt Wien und anderen Institutionen vor Ort alle anfallenden Fragen beantworten.

Falls jemand schon vorab Fragen hat, kann er sich bitte an die folgenden Stellen wenden:

Allgemeine Anfragen

Bezirksvorstehung für den 10. Bezirk: post@bv10.wien.gv.at

Fragen rund um die Anmeldung bei den einzelnen Bildungseinrichtungen

Stadt Wien – Kindergärten: sst12@ma10.wien.gv.at

Bildungsdirektion für Wien: schulplatz@bildung-wien.gv.at

Fragen zum Gebäude und zu den Freianlagen