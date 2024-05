Sozialistische Jugend startet in Favoriten große Umfrage

Der Bezirk Favoriten ist in den letzten Wochen vor allem mit Schlagzeilen aufgefallen. Ganz besonders die Jugendlichen im Bezirk sind von Medien in ein schlechtes Licht gerückt worden. Ob zu Recht soll jetzt eine große Umfrage unter Jugendlichen im Bezirk zeigen.

In den letzten Wochen kommt der 10. Bezirk nicht aus den Schlagzeilen. “Populistische Parteien haben alle möglichen Probleme skandalisiert, anstatt an echten Lösungen zu arbeiten.”, findet sie sozialistische Jugend im Bezirk. Unter dem Motto “Wir wollen nicht über Jugendliche sprechen, sondern mit ihnen” propagiert die Sozialistische Jugend Favoriten ein anderes Politikverständnis.

Deshalb führt sie in den kommenden drei Monaten die erste Jugendumfrage in Favoriten durch, um herauszufinden, was sich junge Menschen für ihren Bezirk wünschen würden. Alle Jugendlichen, die in Favoriten arbeiten, leben oder zur Schule gehen, sind dazu eingeladen, ihre Wünsche, Probleme und Anliegen zu teilen.

Auftakt am Reumannplatz

Bei dem Auftakt am Samstag, 11. Mai zwischen 13 und 13:30 Uhr soll am Reumannplatz ein gemütlicher Rahmen geschaffen werden, um allen die Möglichkeit zu geben, online oder direkt vor Ort an der Umfrage teilzunehmen. Treffpunkt ist zwischen der U1 Station und Tichy.