Favoriten: Mädchen, am 5. Juni wird Fest gefeiert

Zum 150 Jahr Jubiläum von Favoriten wird gefeiert und Mädchen feiern mit! Beim Mädchenfest am Mi, 5. Juni, 9-13 Uhr auf und vor der Mädchenbühne am Reumannplatz werden 150 Mädchenträume in die Welt geschickt.

Die Agendagruppe “Favoriten für Mädchen – Mädchen für Favoriten” lädt zum legendären Mädchenfest am Mi, 05. Juni von 9 bis 13 Uhr bei der Mädchenbühne am Reumannplatz ein!

Die Gastgeber freuen sich ganz besonders, dass sie das Pardalea Collective auf der Mädchenbühne begrüßen dürfen. Das spanisch-österreichische Akrobatinnen Duo bestehend aus den Performance Künstlerinnen Gaffa Galaktika und Doxa Grey beeindruckt mit atemberaubender Ring- und Seilakrobatik in schwingender Höhe. Ihrer Zirkuskunst folgend treten sie international mit unterschiedlichen Shows und Projekten, sowie auch als Solo-Künstlerinnen auf.

Ein weiteres Highlight wird die Kochstation von Community Cooking: Selber kochen, kosten oder einfach nur zuschauen, zuhören und mitreden – jeder ist bei der Pop up-Küche herzlich willkommen! Die spielerische Wissensvermittlung lädt dazu ein, sich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen und auch Anregungen und Rezepte für den eigenen Speiseplan mitzunehmen. Die Kochaktionen werden mit einer mobilen „Pop-up-Küche“ von erfahrenen Community-Köchen der Caritas Stadtteilarbeit im Auftrag der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) umgesetzt.

Aber das ist noch nicht alles.

Es gibt wieder ein buntes Programm mit:

Lindancegruppe

bunte Taschen mit Mädchenträumen

Baumpflanzungen mit der ObstStadt Wien

Menstruationsstation

Samariterbund mit Rettungsauto und Therapiebegleithunden

Polizei mit “Gemeinsam sicher” Station und Motorrad

Gesundheit erleben – einfach mitmachen der Caritas Stadtteilarbeit im Auftrag der Wiener Gesundheitsförderung (WiG)

Glücksrad mit StoP, Eine von fünf Karten und Tombola mit SelbstWert

Alle weiteren Infos gibt es hier