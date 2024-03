Favoriten: Sängerin Nana Falkner live im Café Windstill

Der Kulturverein „Miten in Favoriten“ lädt herzlich zum Live-Konzert von Nana Falkner am 16. März im Café Windstill am Reumannplatz.

Nana Falkner, die Singer-Songwriterin aus Wien, besticht durch ihre unverkennbaren Songs. Die junge Musikerin macht das zur Musik, was sie in ihrem Alltag und ihrer Umgebung wahrnimmt und verarbeitet. Sie nimmt sich um Themen mit Tiefgang an, die sie mit ihrem musikalischen Ausdruck in etwas Wunderschönes verwandelt. So schafft Nana Falkner Klangwelten voller Zuversicht, Versöhnung und auch Vergebung. Diese musikalischen Sphären bringen ihr viel Zuspruch, egal ob auf den Straßen Wiens, auf großen Bühnen oder bei „the voice of Germany“.

Am 16. März, ab 18 Uhr kann man das Ausnahmetalent live im Café Windstill am Reumannplatz 19 im 10. Bezirk erleben. Der Eintritt zur Veranstaltung ist, wie gewohnt, kostenlos.