Favoritner Kinder haben im Sommer viel zu tun

In den Sommerferien bietet der 10. Bezirk unter dem Motto “Favoriten spielt” ein vielfältiges Kinder-Sommer-Programm.

Endlich sind die Ferien da, und ein spannender Sommer steht allen Kindern in Favoriten bevor. Ob ein Tag bei der Feuerwehr, eine Fotorallye bis hin zum gemeinsamen Garteln – das Angebot ist ausgesprochen vielfältig. “Mit dem neuen Ferienheft „Favoriten spielt“ behaltet Ihr den Überblick über die spannenden Aktivitäten und Veranstaltungen im „Zehnten“.”, so Bezirksvorsteher Marcus Franz und ergänzt: “Damit ihr euren Bezirk noch besser kennenlernt und Orte entdeckt, wo ihr noch nie wart, haben wir in diesem Heft einige Spielstationen für euch vorbereitet.”