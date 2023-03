Feier zum 80er von Literat Bodo Hell

Zum 80. Geburtstag des Künstlers lädt Aktionsradius Wien zu einem Abend mit Filmausschnitten, einem Gespräch mit Bodo Hell sowie zum gemeinsamen Feiern.

Das Event findet am 16. März um 19 Uhr am Gaußplatz 11 in der Brigittenau statt. Die österreichischen Filmemacherin Carola Mair wird humorvolle Ausschnitte und eine Kurzversion des geplanten Filmprojekts „BODO HELLwach“ präsentieren. Anschließend führt Ania Gleich ein Gespräch mit dem Künstler zu seiner Biographie und künstlerischen Arbeit sowie zu seinen Lebensstationen. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet und ab 19 Uhr hier gestreamt.

Eintritt: Freie Spende