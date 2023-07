Ferientipp: Entdecke die Wälder unserer Stadt!

Ein Tipp für die Sommerferien! Das diesjährige Kinderprogramm von „Der Stadtnatur auf der Spur“ bietet Kindern zwischen vier und zwölf Jahren die Möglichkeit, Wiens Wälder zu entdecken und Interessantes über ihre tierischen Bewohner zu erfahren.

Wien hat große und kleine, alte und junge Wälder und auch viele waldähnliche Parks. Sie sind Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, aber auch für uns Menschen und das Klima sehr wichtig. Doch wo genau leben die Wildtiere Wiens eigentlich? Was brauchen sie, um in Nachbarschaft zur Stadt gut leben zu können? Welche Pflanzen wachsen in unseren Wäldern?

Abenteuer erleben

Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky: „Zeit draußen in den Parks und Wäldern zu verbringen macht Spaß und ist gesund. Wo immer man in Wien auch wohnt – es ist immer ein Wald in der Nähe. Vom Bisamberg zum Maurer Wald, von der Lobau zum Wienerberg gibt es viel zu entdecken und Abenteuer zu erleben!“

Kostenloses Programm

Bereits zum dritten Mal heißt es daher heuer wieder: raus ins Freie, die Stadtnatur entdecken! Organisiert wird die kostenlose Workshopreihe vom Ökosozialen Forum Wien, dem Naturschutzbund und der Naturschutzjugend Wien. Die Veranstaltungen sind kostenlos und für Kinder von vier bis zwölf Jahren in Anwesenheit einer Begleitperson konzipiert. Das gesamte Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier