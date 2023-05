Fest der Freude mit Schwerpunkt Zivilcourage

Am 8. Mai 1945 endete mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht endgültig die Nazi-Diktatur in Österreich. Um den Opfern des Nationalsozialismus und dem Tag der Befreiung zu gedenken veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) seit 2013 das Fest der Freude am Wiener Heldenplatz.

Das Fest der Freude findet ab 19:30 Uhr statt. Neben einem Auftritt von Konstantin Wecker und einem Festkonzert der Wiener Symphoniker, erwartet die Zuseherinnen und Zuseher eine Rede der Zeitzeugin Anna Hackl.

Zivilcourage

Heuer legt die bereits zum elften Mal stattfindende Veranstaltung den Fokus auf das Thema Zivilcourage. „„Zivilcourage ist ein Thema, das uns heute genauso stark begleitet wie damals“, erklärt Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich. „Die Zahlen der rechtsextremen Vorfälle und Straftaten steigen jährlich – einerseits im öffentlichen Raum und andererseits vermehrt durch Hasspropaganda im Internet.“ Es brauche daher Menschen, die im öffentlichen Raum und im Netz klar gegen Rassismus und Ungerechtigkeit Stellung beziehen,

Eröffnet wird der Festakt am Heldenplatz von MKÖ-Vorsitzenden Willi Mernyi und Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Am Fest der Freude kommen jedes Jahr Zeitzeuginnen bzw. Zeitzeugen zu Wort. Anna Hackl hält heuer die Rede. Die Mühlviertlerin versteckte gemeinsam mit ihrer Familie zwei aus dem Konzentrationslager Mauthausen entflohene sowjetische Häftlinge und versteckte diese bis Kriegsende vor der SS. Heute erzählt sie regelmäßig in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen von ihren Erlebnissen.

Nach dem Festakt findet das Gratiskonzert mit Beiträgen von Konstantin Wecker und den Wiener Symphoniker n statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet bei jedem Wetter statt. ORF III überträgt das Fest der Freude ab 19:40 live.

Mehr Informationen: www.festderfreude.at