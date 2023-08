Bounce Fight Night: Boxer will den WBF-Titel!

Boxen kommt in Wien wieder an – dank dem Bounce-Klub mit Sitz in Ottakring. Bei der nächsten Fight-Night im Hotel InterContinental geht es für Stefan Nikolic um einen Titelkampf im Cruisergewicht.

Ein weitere große Bounce Fight Night wird es am 16. September im Hotel InterContinental geben. Die Profi- und Amateurboxkämpfe werden nicht nur live auf ORF Sport Plus und Krone-TV übertragen, sondern sind live äußerst spektakulär. Viele Jahre lang hat Aushängeschild Marcos Nader den Event geprägt und die Zuschauermassen zum Box-Ring gebracht.

Ein neuer Box-Held

Diesmal nicht, Marcos Nader wird mitorganisieren und die Bounce-Boxer unterstützen. Denn einmal mehr gibt es bei der Bounce Fight Night einen Titelkampf. Stefan „El Grande“ Nikolic tritt im Cruisergewicht um den WBF International Champion-Titel an. Bei seinem letzten Versuch musste er eine Niederlage gegen den Kolumbianer Julio Cesar Calimeno einstecken. „Daraus habe ich gelernt und meine Vorbereitungen sind nun viel intensiver“, so Nikolic. Sein Gegner befindet sich noch in der Verhandlung, doch die Fans dürfen sich auf einen mitreißenden Kampf freuen.

Am Weg zum WM-Kampf

Die stärkste Frau im Bounce-Klub, Michaela Kotaskova wird in dieser Nacht keine Titelverteidigung haben. Stattdessen wird sie in einem Aufbaukampf gegen die bosnische Boxerin Hasna Tukic aus Hannover antreten, die bereits Erfahrungen gegen die WBF-Weltmeisterin Nicole Wesner gesammelt hat. Ihre WBF-Titelverteidigung plant Kotaskova im Dezember und strebt eine mögliche Weltmeisterschaft im Jahr 2024 an.

Zahlreiche Profi-Kämpfe

Viele Kämpfe des Abends werden für Spannung sorgen. Etwa von Seun Salami im Superschwergewicht, der sich gerade auf Trainingscamp mit Weltmeister Oleksandr Usyk befindet. Auch Bounce-Boxer Mobin Kahraze und Sergio „Xerxes“ Odabai werden auf gute Gegner stoßen und ihr Können im Ring unter Beweis stellen.

Die Infos: 16. September,

Hotel InterContinental, 3. Bezirk,

Beginn ist um 18 Uhr, Veranstaltung wird live auf ORF Sport Plus und Krone-TV übertragen.

Link zum Boxklub Bounce: https://www.bounce.at/