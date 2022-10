„FIT IN 1 MINUTE„ heißt das Bewegungskonzept, das Dr. Hannes Pratscher seit vielen Jahren erfolgreich mit seinem Team anbietet.

Es sind spezielle Bewegungsabläufe, auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft, die wenig Zeit benötigen, sehr effektiv sind und die für mehr Wohlgefühl und Leistungsfähigkeit sorgen.

Für jede(n) geeignet, unkompliziert und überall auszuführen.

Gerade in Zeiten von Homeoffice, einem zu viel an Sitzen, steigenden Krankenständen, unglaublich vollen Terminkalendern und wenig Möglichkeiten für Bewegung und Ausgleich, ist diese Form von Bewegung essentiell, um mental leistungsstark und körperlich fit zu bleiben.

Umfassende Infos zu unseren Seminaren und den grundsätzlichen Möglichkeiten mit Fit in 1 Minute finden Sie unter www.pratscher.at und www.fitin1minute.at

Sie haben die Möglichkeit das „Fit in 1 Minute- Konzept“ in Theorie und Praxis bei einem Workshop am 9.11.2022 von 16.00 bis 19.00 Uhr in der neurotunes AKADEMIE, am Belgradplatz 5/10-11 in 1100 Wien kennenzulernen.

Anmeldungen bitte bis 6.11.2022 unter Fit & entspannt in 1 Minute – pratscher.bewegen & leben

Wir verlosen 3 Workshop-Plätze im Gesamtwert von €150,- !