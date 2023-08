In Liesing trainieren wieder die Floorball-„Drachen“

Nach der Sommerpause und einem intensiven und lustigen Trainingslager in Hinterglemm mit 73 Teilnehmern startet der Liesinger Floorballverein FBC Dragons am 5. September 2023 wieder mit dem regulären Trainingsbetrieb. Interessierte Spieler sind herzlich willkommen.

Floorball ist eine junge Sportart ist eine Mischung aus Feld- und Eishockey, gepaart mit der Fairness des Basketballs. Kondition und Geschicklichkeit werden gleichermaßen gefördert, ohne dass der Spaß dabei auf der Strecke bleibt. Gespielt wird mit einem leichten Kunststoffschläger und einem Ball. Ziel des Spiels ist es, im mannschaftlichen Zusammenspiel möglichst viele Tore zu schießen.

Der Liesinger Verein FBC Dragons wurde im Jänner 2015 gegründet. Ziel des Vereins ist, Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene für die Sportart Floorball zu begeistern. Im Mittelpunkt des Vereinslebens steht der Spaß und Freude am Spiel. Teamgeist, Geschicklichkeit, Kondition und Spieltechnik werden in jedem Training vermittelt. „Die Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb versuchen wir allen Spielern zu ermöglichen. Alle die fleißig trainieren, sollen entsprechend ihrer sportlichen Entwicklung in ihrer Altersklasse Matches bestreiten.“, so Obmann Harald Steinbichler.

Neue Spieler sind herzlich willkommen

Weitere Spieler, Mädchen und Burschen, Frauen und Männer, sind jederzeit willkommen. FBC Dragons bietet ein Training für Kinder ab 5 Jahren an. Die Minidrachen trainieren einmal wöchentlich. Ab dem Alter von 8 Jahren finden die Trainings zweimal die Woche, in Altersgruppen unterteilt, statt. Von der U10 bis zur U19 finden an manchen Wochenenden Meisterschaftsspiele gegen anderen Vereine statt.

Für ältere Spieler, meistens Mamas und Papas von Jugendspielern, bietet FBC Dragons eine Hobbymannschaft an, welche ebenfalls zweimal die Woche trainiert.

Alle Informationen findet man unter www.fbc-dragons.at. Man kann sich auch unter 0664-851 64 42 melden oder ein E-Mail an office@fbc-dragons.at senden.