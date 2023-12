Floridsdorf: Charity-Punsch vor dem Amtshaus

Auch diesen Winter bleibt der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai seiner Liebe für die Zahl 21 treu und lädt am Donnerstag, 21. Dezember, zum Charity-Punsch in den 21. Bezirk.

Ausgeschenkt wird das weihnachtliche Traditionsgetränk in der Zeit von 14 bis 19 Uhr vor dem Amtshaus Am Spitz. Eine Vielzahl an Bezirkspersönlichkeiten wird die Gäste mit Punsch in alkoholischer und selbstverständlich auch nicht alkoholischer Version versorgen. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem SOS Kinderdorf Wien zugute, dessen Zentrale sich in Floridsdorf befindet.

Bezirksprominenz am Ausschank

Der guten Sache verschrieben haben sich unter anderem der Zweite Landtagspräsident GR Christian Meidlinger, BV-Stellvertreterin Astrid Pany, BV-Stellvertreter Christian Klar, Bezirksamtsleiterin Christina Vetter, Stadtpolizeikommandant Michael Holzgruber und natürlich der Hausherr selbst. „Ich lade alle Floridsdorfer ein, vorbeizuschauen, bei einem gemütlichen Zusammenkommen entspannt das Jahr Revue passieren zu lassen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun“, freut sich Bezirkschef Papai auf zahlreiche Gäste.