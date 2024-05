Wiener Blut & Fledermaus: Drei Johann-Strauss-Sieger!

Im Finale des “Johann Strauss 2025”-Gesangwettbewerbs konnten die drei Gewinnerinnen Friederike Meinke, Verena Tranker und Marie-Dominique Ryckmanns die international besetzte Fachjury überzeugen.

In Vorbereitung auf das große Jubiläumsjahr 2025, in dem sich der Geburtstag von Johann Strauss Sohn zum 200. Mal jährt, veranstaltete die Johann-Strauss-Plattform in Zusammenarbeit mit dem “Gärtnerplatztheater München” einen Sonderwettbewerb zur Wiener Operette. Mit dem Ziel, außergewöhnliche Talente zu präsentieren und die Faszination für das Operetten-Genre weiterzutragen. Dabei konnten vor allem die drei Gewinnerinnen Friederike Meinke, Verena Tranker und Marie-Dominique Ryckmanns die international besetzte Fachjury überzeugen.

12 Finalisten, drei Siegerinnen

Die 12 Endfinalisten traten am 8. Mai live mit dem Strauss Festival Orchester unter der Leitung der Wiener Dirigentin Hannah Eisendle vor Publikum im MuTh (Augarten, 2. Bezirk) an, um einen der attraktiven Preise zu ergattern. Gesungen wurden Werke aus den Strauss-Operetten Wiener Blut, Der Karneval in Rom, Der Zigeunerbaron, Fürstin Ninetta, Die Fledermaus, Eine Nacht in Venedig, Waldmeister und Simplicius. Zum Abschluss erklang „Im Feuerstrom der Reben“ aus Die Fledermaus mit allen 12 Finalteilnehmern.

Auszeichnungen

Alle drei Preise wurden gestiftet von der Johann Strauss 2025-Plattform. Das Unternehmen der Wien Holding vergab außerdem jeweils einen Sonderpreis an Verena Tranker und Christoph Gerhardus. Des Weiteren wurden Sonderpreise der kooperierenden Bühnen in Form von Engagements vergeben: Das “Staatstheater” am Gärtnerplatz München an Antonia Schuchardt (Sopran) und Friederike Meinke (Sopran). Das “MusikTheater an der Wien” an Verena Tranker (Sopran) und Christoph Gerhardus (Bariton). Die “Volksoper Wien” an Antonia Schuchardt (Sopran). Das “Salzburger Landestheater” an Nicole Lubinger (Sopran).

Zwei Medienpreise

Zudem wurden zwei Medienpreise durch “Radio Klassik Stephansdom” und dem “Orpheus-Magazin” vergeben: Antonia Schuchardt (gestiftet von „Orpheus Magazin“, Portrait im Magazin und 500 Euro) und Nicole Lubinger (Gestiftet von „Radio Klassik Stephansdom“, Portrait in Rubato).

INFO

johannstrauss2025.at