Floridsdorf: Fußgängerzone Franklinstraße wird verlängert

Der Bildungscampus auf dem Areal des ehemaligen Krankenhaus Floridsdorf geht mit Schulbeginn im Herbst in Betrieb. Im Zuge des Schulneubaus wird nun die Fußgängerzone Franklinstraße bis zur Hinaysgasse verlängert.

Geplant sind neue Grünflächen mit Bäumen, ansprechende Pflasterflächen sowie die Errichtung eines neuen Trinkhydranten. Zudem sollen in der Hinaysgasse eine neue Zone für Kiss-and-Ride, Behindertentransporte und eine Ladezone entstehen. Eine weitere Veränderung betrifft die Kahlgasse, wo die Einbahnregelung im Abschnitt zwischen Hinaysgasse und Bentheimstraße umgedreht werden soll.

Sicherheit und Mikroklima

„Die Verlängerung der bewährten Fußgängerzone in der Hinaysgasse dient in erster Linie der Verkehrssicherheit für die Besucher des neuen Bildungszentrums. Mit den neuen Baumpflanzungen wird aber auch das Mikroklima verbessert und eine logische Verbindung zur heuer erweiterten Parkanlage am Kinzerplatz hergestellt“, informiert Bezirksvorsteher Georg Papai.